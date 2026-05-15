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Una campaña busca reunir más de 205.000 euros para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres

La iniciativa en la plataforma GoFundMe busca reunir más de 205.000 euros para cubrir la responsabilidad civil y los gastos del agente condenado

El agente condenado entra a los Juzgados de Cáceres, en 2022.

El agente condenado entra a los Juzgados de Cáceres, en 2022. / Silvia Sánchez Fernández

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una campaña publicada en la plataforma GoFundMe ha iniciado una recaudación de fondos para ayudar al agente de la Policía Nacional condenado por el Tribunal Supremo por homicidio imprudente tras la muerte de un preso fugado en Cáceres en 2018. La iniciativa ha fijado como objetivo reunir 205.764,07 euros para cubrir la responsabilidad civil, la multa y diferentes gastos derivados del proceso judicial. Según los datos de la campaña, ya se han recaudado 15.325 euros, en torno al 8% de la cantidad solicitada.

La petición de ayuda sostiene que el agente, que actualmente se encuentra de baja médica, afronta una carga económica que "no puede asumir". Los promotores aseguran que cada euro recaudado se destinará íntegramente a cubrir las cantidades detalladas en la propia campaña.

Una condena del Supremo

El caso se remonta al 2 de marzo de 2018, cuando un joven de 24 años, que estaba en prisión preventiva, se fugó durante su traslado al Palacio de Justicia de Cáceres. Tras varias horas de búsqueda, fue localizado en una vivienda y volvió a huir campo a través. Durante la persecución, el agente resbaló y cayó con el arma en la mano, momento en el que se produjo un disparo que impactó en la espalda del fugado, que falleció posteriormente en el hospital.

El Tribunal Supremo revocó la absolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y condenó al policía como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave. El Alto Tribunal consideró que "el agente había incrementado innecesariamente el riesgo de un disparo involuntario al llevar el dedo en el gatillo, en un terreno mojado y durante una persecución". La sentencia descartó que se tratara de un simple despiste y apreció una "infracción del deber medio de previsión".

El desglose de la campaña

La campaña cifra en 162.595,60 euros la responsabilidad civil que debe afrontar el agente. A esa cantidad suma una multa de 2.700 euros, 34.059,04 euros en costas de abogado, 5.667,63 euros de perito y 741,80 euros de procurador. En total, el objetivo marcado asciende a 205.764,07 euros.

En el texto publicado en GoFundMe se señala que el agente "no estaba obligado por su unidad" a sumarse al dispositivo, pero "decidió acudir" tras la fuga del preso. La campaña sostiene además que durante la intervención fue atacado "de forma violenta", sufrió lesiones graves que requirieron cirugía y que, pese a ello, continuó en el operativo.

Los promotores de la iniciativa subrayan que no pretenden "cuestionar decisiones judiciales", sino pedir apoyo económico para una persona que, según exponen, actuó "intentando proteger a los demás" y que ahora se enfrenta a una situación económica muy difícil tras el procedimiento judicial.

Compromiso de transparencia

La campaña asegura que será "completamente transparente" y que se actualizará el progreso de la recaudación. También afirma que se cerrará cuando se alcance el objetivo y que el dinero no se destinará a ningún otro fin distinto al pago de las cantidades desglosadas.

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"Hoy nos toca pedir ayuda", recoge el mensaje final de la iniciativa, que anima a colaborar mediante donaciones, compartiendo la campaña o difundiendo la historia.

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