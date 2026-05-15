Cine para todos los gustos: de la acción espacial a la comedia española y la nostalgia musical

La cartelera ha vuelto a ensancharse esta semana con una mezcla de géneros pensada para públicos muy distintos. Hay peleas imposibles, aventuras espaciales, humor familiar, nostalgia musical, moda, biografías y dramas de superación, en una programación que combina grandes marcas internacionales con cine español y propuestas más pequeñas, pero con una carga emocional evidente.

Acción y ciencia ficción

Para quienes buscan adrenalina desde el primer minuto, 'Mortal Kombat II' ha llegado como una de las apuestas más directas de la semana. La secuela de la adaptación del célebre videojuego recupera el tono físico, violento y fantástico de la saga, con los campeones del Reino de la Tierra enfrentados a la amenaza de Shao Kahn. La gran novedad para los seguidores está en la entrada de Johnny Cage, uno de los personajes más reconocibles del universo Mortal Kombat, que se suma a una entrega concebida como una batalla a gran escala, con artes marciales, fantasía oscura y una estética muy pegada al videojuego.

En un registro distinto, aunque también marcado por la urgencia, 'Proyecto Salvación' traslada la tensión al espacio. La película, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y basada en la novela de Andy Weir, sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta en una nave a años luz de la Tierra sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Poco a poco descubre que su misión consiste en resolver el enigma de una sustancia que amenaza al sol y, con ello, el futuro del planeta. Ryan Gosling encabeza una historia que mezcla aventura científica, emoción y carrera contrarreloj.

Fantasía, color y misterio familiar

La aventura más luminosa llega con 'Super Mario Galaxy: la película', que lleva el universo del fontanero de Nintendo a una escala espacial. La producción recupera a Mario, Luigi, Peach, Bowser y Toad en una entrega que amplía el mundo visto en la primera película y se apoya en la estética del videojuego de 2007, uno de los títulos más recordados de la franquicia. En España, Universal la ha estrenado como una propuesta familiar de acción, humor y nostalgia gamer, pensada tanto para niños como para quienes crecieron con la saga.

También para el público familiar, aunque con un tono mucho más excéntrico, aparece 'Las ovejas detectives'. La película parte de una premisa tan absurda como eficaz: George, un pastor interpretado por Hugh Jackman, lee cada noche novelas policíacas a su rebaño convencido de que las ovejas no entienden nada. Cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, los animales deciden aplicar lo aprendido y convertirse en investigadoras. Dirigida por Kyle Balda, la cinta combina misterio, comedia y una mirada amable sobre el duelo, la memoria y el ingenio inesperado.

La comedia española vuelve al caos

La risa tiene peso propio con 'La familia Benetón +2', secuela de la comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón. Leo Harlem regresa como Toni Benetón, que vuelve a verse superado por una familia numerosa y multicultural en la que el orden dura poco. La llegada de dos nuevos bebés multiplica los problemas domésticos, las situaciones disparatadas y el tono blanco de una saga que ha buscado conectar con el público familiar desde el humor cotidiano.

El otro regreso español mira hacia un humor mucho más gamberro. 'Torrente Presidente' recupera al personaje creado por Santiago Segura y lo sitúa en una nueva deriva de excesos, incorrección y sátira política. La película fue presentada con una frase que resume bien su apuesta: "Vuelve la vergüenza del cine español". La cinta insiste en el carácter salvaje del personaje y en una comedia que juega deliberadamente con el disparate, la provocación y el esperpento.

Música, memoria y fenómeno generacional

La nostalgia musical llega por partida doble. 'Michael', dirigida por Antoine Fuqua, se adentra en la vida de Michael Jackson con Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel principal. La película propone un recorrido por la figura pública y privada del cantante, desde su infancia y su ascenso como icono mundial hasta los claroscuros de una biografía marcada por el éxito, la presión y la exposición constante. El reparto incluye también a Nia Long, Miles Teller, Colman Domingo y Laura Harrier.

Más cercana al imaginario español es 'Los mejores años de nuestra vida', documental dedicado a Hombres G. Dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, el largometraje repasa más de cuatro décadas de canciones, amistad y relación con varias generaciones de fans. La película se ha estrenado en salas de la mano de A Contracorriente Films, dentro de un proyecto que coincide con nueva música y una gira internacional del grupo.

En un tono mucho más artístico y contemplativo aparece también 'Anselm', documental dirigido por Wim Wenders sobre la vida y la obra del pintor y escultor alemán Anselm Kiefer. La película propone un recorrido visual por el universo creativo del artista, marcado por la memoria histórica, los paisajes monumentales y la relación entre arte y pasado europeo. Wenders convierte el documental en una experiencia casi inmersiva donde imagen, espacio y reflexión tienen tanto peso como la propia biografía del creador alemán.

Moda, lujo y heridas personales

La moda también ocupa un lugar destacado en la cartelera. 'El diablo viste de Prada 2' recupera el universo de Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton casi dos décadas después de la primera película. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven en una secuela dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, con el lujo, el poder editorial y las rivalidades profesionales como telón de fondo.

Frente a esa mirada más sofisticada y comercial aparece 'Couture: Alta costura', un drama dirigido por Alice Winocour y protagonizado por Angelina Jolie. Ambientada durante la Semana de la Moda de París, la película sigue a Maxine, una cineasta estadounidense que llega a la capital francesa en un momento vital delicado y cuya historia se cruza con la de otras mujeres atrapadas entre el brillo de las pasarelas y conflictos personales más profundos. La película ha pasado por Toronto y San Sebastián antes de su estreno en España.

Historias humanas más allá del espectáculo

La propuesta más emocional de la lista es 'Incontrolable', título español de 'I Swear'. Dirigida por Kirk Jones y protagonizada por Robert Aramayo, la película se basa en la historia real de John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años y convertido después en activista para visibilizar este trastorno neurológico. La cinta mezcla drama, humor y superación sin apoyarse en grandes efectos, sino en el peso de una vida atravesada por el rechazo, la incomprensión y la necesidad de ser mirado de otra forma.

Nuevos estrenos para ampliar la cartelera

La semana deja además varios estrenos que amplían todavía más la variedad de propuestas en pantalla grande. 'Hokum' apuesta por el terror sobrenatural con la historia de un escritor que viaja hasta una antigua posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres sin imaginar que el lugar arrastra una inquietante leyenda vinculada a una bruja.

En un tono completamente distinto aparece 'Jugada maestra', una mezcla de humor negro y ambición desmedida centrada en Becket, un heredero multimillonario dispuesto a eliminar a cualquiera que se interponga entre él y la fortuna familiar. La película convierte la lucha por la herencia en una sucesión de situaciones absurdas, traiciones y asesinatos marcados por el sarcasmo.

Completa las novedades 'Pizza Movies', una propuesta mucho más desenfadada que apuesta por el humor ligero, las referencias cinéfilas y una historia construida alrededor de un grupo de amigos y una pequeña pizzería convertida en improvisado refugio para amantes del cine.

El resultado es una cartelera especialmente abierta: del golpe seco al viaje espacial; de la fantasía al misterio lanudo, y de la nostalgia a los claroscuros de la moda y la superación personal. Una semana de cine con mucho ruido, pero también con espacio para las historias que miran hacia dentro.