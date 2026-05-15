El circo de la polémica de Badajoz intenta instalarse en Nuevo Cáceres, pero se lo niegan

El Ayuntamiento de Cáceres ha denegado la autorización de El Circo Encantado, que generó cierta polémica en Badajoz porque tuvieron que suspender varias de sus actuaciones el pasado mes de marzo. La pasada junta de gobierno local cacereña no autorizó la llegada del espectáculo por la situación de la parcela solicitada por el empresario. En los informes técnicos se constataba que está actualmente en plazo de presentación de ofertas para su enajenación. Por el momento, no han presentado más solicitudes en otras parcelas.

La Policía Local de Badajoz clausuró a finales del pasado mes de febrero el circo por motivos de seguridad, ya que estaban ocupando el espacio del antiguo ferial antes de contar con la autorización pertinente. Los responsables de la empresa, por el contrario, aseguraban que contaban con todos los permisos firmados. Los días fueron pasando y el estreno se fue retrasando. Una semana después, en una nueva ubicación, el consistorio pacense volvió a paralizar la inauguración por un "uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico". No fue hasta el 13 de marzo (dos semanas después) cuando recibieron la autorización del ayuntamiento.

¿A Cáceres?

Tras ese convulso y dificultoso inicio en la ciudad, donde sufrieron hasta dos cancelaciones, la compañía decidió renovar su estancia en la nueva ubicación del Cerro del Viento y permaneció en la capital pacense hasta el domingo, 29 de marzo, motivado por el "éxito de ventas conseguido".

Apenas mes y medio después de concluir su actividad en Badajoz, la empresa a la que pertenece el espectáculo (Arte y Circo SL) solicitó instalarse en Cáceres para ofrecer una serie de actividades en la ciudad. Pidieron una parcela de la calle San Petersburgo perteneciente al Ayuntamiento de Cáceres, en las inmediaciones del Aldi de Nuevo Cáceres. Sin embargo, les denegaron la solicitud porque se trata del terreno que ha salido a subasta para oficinas, actividades recreativas u hoteleras por 492.500 euros.

Parcela que el Ayuntamiento de Cáceres saca a subasta. / E. P.

El consistorio señala que, por el momento, no han recibido la solicitud para instalarse en una parcela diferente. El consistorio no se muestra en contra de su llegada. La negativa se ha debido a la evaluación de los servicios técnicos, que son los que estudian la propuesta y emiten el informe sobre la viabilidad.

En La Calera

Se trata del entorno en el que está proyectado el parque comercial de La Calera, dentro del ámbito urbanístico 'San Antonio Comercial I'. La operación era un contrato patrimonial de enajenación de inmuebles y la finca tiene una superficie de 1.865 metros cuadrados. Linda con la calle Marrakech al norte, con la calle Túnez al oeste y con otra parcela al sur. Se trata de un espacio ubicado justo al lado de la parcela en la que ya trabajó hace varios años la empresa Sovcom Invest para urbanizar el terreno. Desde el verano de 2023 no se ha vuelto a ver movimiento en la zona.

La parcela está destinada a la construcción de una edificación para uso terciario y otros usos compatibles permitidos por el planeamiento. El documento urbanístico contempla actividades como comercio al por menor, oficinas, alojamiento temporal, actividades recreativas, servicios administrativos, gestión, información o intermediación financiera, entre otras modalidades vinculadas a la prestación de servicios al público, a empresas u organismos.

El espectáculo

El Circo Encantado es "un espectáculo de lujo" de 120 minutos, durante los cuales los asistentes pueden disfrutar de una atmósfera "mágica y llena de emoción". La función goza de celebridades del mundo circense como Graciela Galán, Medalla de Oro multidisciplinar de las Bellas Artes, quien interpreta al personaje principal de Doña Terrorífica o David y Úrsula Núñez Rossi, galardonados por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo.