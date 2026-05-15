Un litigio que se arrastra desde la pasada legislatura
Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres
El juzgado avala la posición municipal al considerar cumplidas las obligaciones de catalogación y el inventario del camino como bien de dominio público
El conflicto judicial del camino de Montealmeida entra en su recta final tras el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, que avala la posición del Ayuntamiento y considera cumplidas las obligaciones derivadas de la sentencia previa sobre la catalogación del vial.
La resolución, fechada el 4 de mayo de 2026, concluye que el consistorio ha dado cumplimiento a lo exigido por la justicia, al haber procedido a la catalogación del camino como bien de dominio público y su inclusión en el inventario municipal, tal y como establecía el fallo original.
Auto aclarativo
El auto también aclara uno de los puntos clave del procedimiento: la sentencia no obligaba al Ayuntamiento a ejecutar actuaciones materiales sobre el terreno, sino únicamente a realizar gestiones administrativas de reconocimiento jurídico del camino.
Este pronunciamiento judicial responde al incidente de ejecuciónpromovido por la Comunidad de Propietarios Cuartos de Baño de Cáceres, que había cuestionado la forma en la que el consistorio estaba ejecutando la resolución. La resolución judicial pone fin al principal conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la comunidad por la entrada y salida a esta zona residencial periférica, que queda anegada por las crecidas del río Salor con las lluvias intensas.
Informes y limitaciones
El juzgado incorpora además a su argumentación los informes técnicos municipales, que ya advertían de posibles afecciones a terceros derivadas de la discrepancia entre el trazado físico del camino consolidado y su delimitación catastral, así como de condicionantes de carácter medioambiental en la zona.
Estos informes fueron determinantes en la estrategia defendida por el equipo de Gobierno, que desde el inicio del conflicto ha sostenido que existían limitaciones materiales que impedían ejecutar determinadas actuaciones sobre el terreno, especialmente por la situación urbanística de algunos ámbitos colindantes.
El Ayuntamiento ya había planteado en febrero un incidente de ejecución al considerar que no era posible cumplir la sentencia en términos estrictamente físicos, defendiendo que la ejecución debía ajustarse a la realidad del terreno y a los límites legales y técnicos existentes.
Con este nuevo auto, el tribunal respalda esa interpretación y da por válida la actuación municipal, lo que en la práctica supone el cierre del principal frente judicial abierto en torno al camino de Montealmeida, un asunto que se ha prolongado desde la anterior legislatura.
Desde el equipo de Gobierno se interpreta la resolución como un respaldo a su actuación administrativa y a la gestión del expediente, que ha estado condicionado durante años por la complejidad técnica, jurídica y urbanística del trazado del camino y su entorno.
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