Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Un litigio que se arrastra desde la pasada legislatura

Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres

El juzgado avala la posición municipal al considerar cumplidas las obligaciones de catalogación y el inventario del camino como bien de dominio público

Protesta de los residentes ante el consistorio, en una imagen de archivo.

Protesta de los residentes ante el consistorio, en una imagen de archivo. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El conflicto judicial del camino de Montealmeida entra en su recta final tras el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, que avala la posición del Ayuntamiento y considera cumplidas las obligaciones derivadas de la sentencia previa sobre la catalogación del vial.

La resolución, fechada el 4 de mayo de 2026, concluye que el consistorio ha dado cumplimiento a lo exigido por la justicia, al haber procedido a la catalogación del camino como bien de dominio público y su inclusión en el inventario municipal, tal y como establecía el fallo original.

Auto aclarativo

El auto también aclara uno de los puntos clave del procedimiento: la sentencia no obligaba al Ayuntamiento a ejecutar actuaciones materiales sobre el terreno, sino únicamente a realizar gestiones administrativas de reconocimiento jurídico del camino.

Este pronunciamiento judicial responde al incidente de ejecuciónpromovido por la Comunidad de Propietarios Cuartos de Baño de Cáceres, que había cuestionado la forma en la que el consistorio estaba ejecutando la resolución. La resolución judicial pone fin al principal conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la comunidad por la entrada y salida a esta zona residencial periférica, que queda anegada por las crecidas del río Salor con las lluvias intensas.

Informes y limitaciones

El juzgado incorpora además a su argumentación los informes técnicos municipales, que ya advertían de posibles afecciones a terceros derivadas de la discrepancia entre el trazado físico del camino consolidado y su delimitación catastral, así como de condicionantes de carácter medioambiental en la zona.

Estos informes fueron determinantes en la estrategia defendida por el equipo de Gobierno, que desde el inicio del conflicto ha sostenido que existían limitaciones materiales que impedían ejecutar determinadas actuaciones sobre el terreno, especialmente por la situación urbanística de algunos ámbitos colindantes.

El Ayuntamiento ya había planteado en febrero un incidente de ejecución al considerar que no era posible cumplir la sentencia en términos estrictamente físicos, defendiendo que la ejecución debía ajustarse a la realidad del terreno y a los límites legales y técnicos existentes.

Con este nuevo auto, el tribunal respalda esa interpretación y da por válida la actuación municipal, lo que en la práctica supone el cierre del principal frente judicial abierto en torno al camino de Montealmeida, un asunto que se ha prolongado desde la anterior legislatura.

Noticias relacionadas y más

Desde el equipo de Gobierno se interpreta la resolución como un respaldo a su actuación administrativa y a la gestión del expediente, que ha estado condicionado durante años por la complejidad técnica, jurídica y urbanística del trazado del camino y su entorno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
  2. El Zani vuelve a levantar la persiana en Cáceres: 'Queremos que siga siendo el bar de toda la vida
  3. Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
  4. El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
  5. Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
  6. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  7. Ponzano ya está abierto en la calle Amberes de Cáceres y prepara su gran inauguración para el 22 con cortador de jamón, concierto y cocina en directo
  8. Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía

Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres

Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres

Atrio, embajador de Cáceres en el mundo, camino de su máxima distinción territorial

Atrio, embajador de Cáceres en el mundo, camino de su máxima distinción territorial

Vox interpone un recurso de alzada para impedir la retirada de la Cruz de Cáceres

Vox interpone un recurso de alzada para impedir la retirada de la Cruz de Cáceres

Una campaña busca reunir más de 205.000 euros para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres

Una campaña busca reunir más de 205.000 euros para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres

"Como si nunca hubiera cerrado": el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original

"Como si nunca hubiera cerrado": el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original

Miguel Ángel Morales reivindica el valor de la memoria democrática: "La mayor satisfacción en la vida de un político es invertir dinero público en que todos seamos iguales"

Miguel Ángel Morales reivindica el valor de la memoria democrática: "La mayor satisfacción en la vida de un político es invertir dinero público en que todos seamos iguales"

Cine para todos los gustos: de la acción espacial a la comedia española y la nostalgia musical

Cine para todos los gustos: de la acción espacial a la comedia española y la nostalgia musical

El circo de la polémica de Badajoz intenta instalarse en Nuevo Cáceres, pero se lo niegan

El circo de la polémica de Badajoz intenta instalarse en Nuevo Cáceres, pero se lo niegan
Tracking Pixel Contents