Nuestro pasado
El derribo del puente de San Francisco destapó una histórica cripta en Cáceres en 1969
Investigaciones posteriores desvelaron un aljibe islámico del siglo XI oculto bajo la cripta, considerado uno de los mejores conservados de la ciudad
En diciembre de 1969 comenzaron las obras de derribo del viejo puente de San Francisco de Cáceres, una actuación urbanística que transformó notablemente el acceso a la zona monumental de la ciudad. Durante aquellos trabajos salió a la luz un hallazgo inesperado bajo la iglesia de la Preciosa Sangre, también conocida como San Francisco Javier, una antigua cripta situada bajo el templo barroco jesuita del siglo XVIII.
La cripta salió a la luz bajo la iglesia de la Preciosa Sangre
El descubrimiento despertó un notable interés entre vecinos y estudiosos del patrimonio cacereño. Décadas más tarde, las investigaciones arqueológicas confirmaron que la cripta se encontraba bajo los pies de la iglesia y que originalmente tenía visibilidad hacia la plaza de San Jorge mediante dos ventanas que quedaron cegadas cuando se construyeron las grandes escalinatas de acceso. En el interior aparecieron restos funerarios y evidencias de antiguos enterramientos vinculados a los fundadores del conjunto religioso. Los arqueólogos también documentaron restos de la caja funeraria original, aunque parte del espacio había sido expoliado con el paso del tiempo.
Un aljibe islámico oculto durante siglos
Las excavaciones posteriores permitieron descubrir además un aljibe de origen musulmán, datado en torno al siglo XI, situado bajo la propia cripta. Este depósito hidráulico, considerado uno de los mejor conservados de Cáceres, formaba parte de la compleja red de abastecimiento de agua de la ciudad islámica y permaneció oculto durante siglos bajo la iglesia de la Preciosa Sangre.
Relevo en el Gobierno Civil de Cáceres
Aquel mismo diciembre de 1969 también estuvo marcado por cambios institucionales en la provincia. Federico Trillo abandonó su cargo de gobernador civil y recibió un homenaje de despedida en el que fue nombrado Hijo Adoptivo de Cáceres, además de ofrecérsele una comida oficial en reconocimiento a su labor al frente del Gobierno Civil. Su puesto en Cáceres pasó a ser ocupado por Valentín Gutiérrez Durán, mientras que Mariano Pérez-Pardo Muñoz fue designado nuevo gobernador en Badajoz.
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