La Diputación de Cáceres estudiará ayudas para estudiantes de doctorado e investigadores de la Universidad de Extremadura

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura continúan reforzando sus líneas de colaboración institucional. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, mantuvo este jueves un encuentro de trabajo con el rector de la UEx, Pedro Fernández, en el que se abordaron distintos proyectos vinculados a la investigación, la formación universitaria y la mejora de infraestructuras en el campus cacereño.

Tras la reunión, Morales explicó que uno de los asuntos planteados gira en torno al apoyo a estudiantes de doctorado y a proyectos de investigación ligados a la universidad pública extremeña. Según indicó, desde la UEx se trasladó la posibilidad de que las diputaciones puedan colaborar en determinadas ayudas o becas dirigidas a investigadores y doctorandos.

"Me han planteado distintos proyectos de colaboración entre la Diputación Provincial y la Universidad de Extremadura para la formación y para las prácticas, en algún caso, de los doctorados", señaló el presidente provincial, quien reconoció que se trata de cuestiones "muy técnicas" que deberán concretarse en las próximas semanas.

Mejora en infraestructuras

Entre los asuntos abordados también figura la mejora de algunas infraestructuras del campus universitario de Cáceres. En este sentido, Morales avanzó que el rector le trasladó la necesidad de completar determinados espacios, especialmente relacionados con aparcamientos y equipamientos del recinto universitario. "Ha quedado en mandarme exactamente las cuestiones concretas para que la Diputación las pueda contemplar", apuntó.

Miguel Ángel Morales, con Pedro González. / Pablo Parra

El presidente provincial recordó además que la relación entre ambas instituciones es habitual y constante a través de convenios, financiación de proyectos específicos y apoyo a distintas iniciativas universitarias. Entre ellas, destacó la colaboración en cátedras de investigación, especialmente vinculadas al ámbito sanitario.

"La Diputación siempre colabora con la universidad en general y con las facultades de Cáceres", afirmó Morales, quien insistió en que el objetivo es seguir fortaleciendo la universidad pública extremeña y favorecer oportunidades para estudiantes e investigadores.

El encuentro se enmarca dentro de la estrategia de cooperación que mantienen la Diputación Provincial y la Universidad de Extremadura para impulsar proyectos formativos, culturales y de investigación en la provincia de Cáceres.