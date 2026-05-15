"Como si nunca hubiera cerrado": el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original

No han pasado ni 4 meses y quien pase por el barrio cacereño de La Madrila sentirá que ha viajado en el tiempo. El Bar Zani ha reabierto. La barra, las mesas... todo sigue exactamente igual. Este viernes se ha consumado el deseo de gran parte del vecindario: el regreso de su bar.

Porque eso es precisamente lo que Alfonso Pérez no quería perder. Ni reinventar. Ni modernizar. Ni convertir en otra cosa. A sus 27 años, el nuevo responsable del histórico establecimiento tenía claro desde el principio que el objetivo no era abrir un bar nuevo, sino recuperar el de siempre.

"Yo me he criado aquí. Toda la vida he estado viniendo al Zani, pasando tiempo con mis amigos, viviendo el ambiente del barrio", explica. Durante años trabajó en hostelería, especialmente en el Boogaloo, donde acumuló experiencia y rutina de barra. Pero la idea de montar algo propio llevaba tiempo rondándole la cabeza. Y entonces apareció la oportunidad.

Alfonso Pérez, nuevo dueño del bar. / Carlos Gil

"Sabíamos que Enrique se jubilaba y vinimos a preguntar. Todo fue muy natural", cuenta Alfonso, todavía con la mezcla de ilusión y vértigo propia de quien acaba de ponerse al frente de un local con tanta memoria detrás.

El proceso de reapertura, reconoce, fue mucho más sencillo de lo que imaginaba. También porque los antiguos propietarios quisieron que así fuera. "Tanto Enrique como Zeus nos lo pusieron facilísimo. Nos dieron todas las facilidades para empezar aquí", asegura.

Esencia

En realidad, apenas ha cambiado nada. Una mano de pintura, limpieza general y poco más. No hay reforma integral. No hay cambio de concepto. No hay una estética nueva intentando parecer antigua. El Zani sigue siendo exactamente reconocible. "Yo no quería tocar la esencia del sitio", insiste Alfonso. "Quería que siguiera siendo el bar del barrio".

Y quizá ahí reside la clave de una reapertura que muchos vecinos esperaban casi con ansiedad silenciosa. Porque el Zani nunca fue únicamente un negocio hostelero. Era un lugar cotidiano. El café rápido antes del trabajo. La cerveza de media mañana. La tostada de siempre. El saludo automático al entrar. Ese tipo de establecimientos que funcionan casi como una prolongación doméstica de la calle.

Clientes en la reapertura del bar Zani. / Carlos Gil

Por eso Alfonso no habla de revolución ni de cambios. Habla de continuidad. De conservar a la clientela habitual. De mantener los pinchos. De seguir sirviendo desayunos, cafés y cañas como se ha hecho durante décadas. "No hay novedades en la carta ni cosas raras. La idea es que la gente entre y sienta que esto sigue siendo el Zani", resume.

"El bar del barrio"

La reapertura se ha vivido además como una pequeña victoria sentimental en el barrio. Durante meses, muchos vecinos temieron que el cierre definitivo del local terminara convirtiéndose en otra desaparición más de esa hostelería clásica que poco a poco va perdiendo espacio frente a modelos más impersonales o efímeros. "No hacían más que preguntarnos que cuándo vamos a abrir", cuenta.

Exterior del bar Zani, en su reapertura. / Carlos Gil

En la plaza de Bruselas vuelve a escucharse, tras cuatro meses de silencio, el ruido de la cafetera, el golpe de las consumiciones sobre la barra y la conversación constante de fondo. Y eso, en realidad, era lo más importante. Alfonso lo resume de forma sencilla: "queríamos que pareciera que nunca había cerrado". Y realmente así lo parece.