Intimissimi se despide de Cáceres y deja otro local vacío en el centro

La tienda Intimissimi situada en la calle San Antón de Cáceres ha cerrado definitivamente sus puertas. La marca italiana de lencería ya refleja el cierre permanente del establecimiento en su página web, poniendo fin a la actividad de uno de los comercios especializados del centro de la ciudad.

Por el momento, la firma no ha comunicado oficialmente los motivos de la clausura, aunque la noticia ha sorprendido a parte de su clientela habitual, ya que las valoraciones publicadas en internet destacaban, en general, la atención del personal y el servicio ofrecido en la tienda cacereña. La desaparición del establecimiento supone además la pérdida de los puestos de trabajo de sus empleadas y vuelve a poner el foco sobre la situación que atraviesa el comercio local en Cáceres, donde en los últimos meses varios negocios conocidos han cesado su actividad.

Una marca italiana nacida en los años 90

Intimissimi nació en 1996 en Italia como una firma especializada en lencería, pijamería y ropa interior femenina y masculina. La marca forma parte del grupo Calzedonia Group, uno de los grandes conglomerados textiles europeos fundado por el empresario Sandro Veronesi en Verona. Desde sus inicios, la firma apostó por una imagen elegante y accesible, combinando campañas publicitarias de gran impacto internacional con una expansión rápida por numerosos países. Con el paso de los años, Intimissimi se consolidó como una de las marcas de referencia en el sector de la lencería gracias a su presencia en calles comerciales y centros urbanos de toda Europa. En España, la cadena logró una importante implantación durante las dos últimas décadas, especialmente en capitales de provincia y zonas comerciales céntricas, como ocurrió en Cáceres con su establecimiento de San Antón.

Cierres comerciales y nuevas aperturas

El cierre de Intimissimi se suma así a otros recientes en la ciudad, como los de Punt Roma o la tienda de Inma Polo, reflejando las dificultades que afronta parte del comercio físico en un contexto marcado por el auge de las compras online, el incremento de costes y los cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, la zona también comienza a recibir nuevas aperturas comerciales. En la calle San Antón ya ha desembarcado una nueva agencia de viajes y, además, La Casa de las Carcasas abrirá próximamente otro establecimiento en la ciudad.