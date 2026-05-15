La Media Maratón tomará el centro de Cáceres este sábado: estas son las calles que se verán afectadas

La Media Maratón de Cáceres convertirá este sábado buena parte de la ciudad en un gran circuito de atletismo popular. La XIX edición de la prueba, que se celebra este 16 de mayo a partir de las 19.00 horas, llega con récord de participación, 1.800 corredores inscritos, todos los dorsales agotados y un recorrido que obligará a estar muy pendiente de los cortes y restricciones de tráfico en varias calles del centro y del entorno monumental.

La carrera, denominada Media Maratón "Cáceres, Patrimonio de la Humanidad", tendrá tres modalidades: la media maratón de 21 kilómetros, la prueba de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles, que comenzarán a las 17.30 horas. Las dos pruebas adultas compartirán salida a las 19.00 horas.

Un recorrido por el corazón de Cáceres

El paso de los corredores afectará especialmente al centro de la ciudad, la zona monumental y varias avenidas de entrada y salida del recorrido. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Cáceres, las calles y plazas incluidas en el itinerario son las siguientes: plaza Mayor, Gran Vía, plaza de San Juan, calle San Pedro, calle San Antón, avenida de España (impares), plaza de América, calle Gil Cordero (pares), avenida Ruta de la Plata (impares), de nuevo plaza de América, avenida de Alemania (impares), avenida Antonio Hurtado (impares), avenida Pablo Naranjo Porras, avenida Antonio Hurtado, avenida de España (impares), calle San Antón, calle Donoso Cortés y calle Pizarro.

El trazado continuará por plaza de la Soledad, plaza de Santa Clara, puerta de Mérida, adarve del Padre Rosalío, adarve de Santa Ana, arco de la Estrella, plaza de Santa María, calle Tiendas, plaza del Socorro, calle Zapaterías, plaza del Duque, calle Sancti Spíritu, calle Margallo, calle Barrio Nuevo, plaza de la Concepción, calle General Ezponda y regreso a la plaza Mayor.

Récord de participación

Contará con 1.800 corredores, récord total de participación. La prueba se enmarca además en el año de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que el Ayuntamiento quiere aprovechar para reforzar el peso de los grandes eventos deportivos en la ciudad. Ya se trabaja en una edición especial para 2027, cuando la media maratón cumplirá veinte años, y que se estudia la posibilidad de aumentar el número de dorsales.

Entrada en la Ciudad Deportiva

Una de las principales novedades de este año estará en el recorrido. Por primera vez, la carrera entrará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de la Junta de Extremadura, un cambio con el que la organización busca reforzar el carácter deportivo de una cita ya consolidada en el calendario local y regional.

De los 1.800 inscritos, 1.342 son hombres y 458 mujeres, lo que sitúa la participación femenina en torno al 26%.

Una tarde con ambiente desde las 17.30 horas

La jornada comenzará por la mañana con actividades deportivas e infantiles en el Foro de los Balbos. Por la tarde, habrá música con DJ a las 17.30 horas tanto en este espacio como en la Cruz de los Caídos. A esa misma hora arrancarán las carreras infantiles.

Las pruebas de 10,5 kilómetros y 21 kilómetros saldrán a las 19.00 horas, mientras que la entrega de premios está prevista para las 21.30 horas. Los corredores estarán acompañados por cinco bicicletas y contarán con liebres identificadas mediante globos de tiempos para quienes quieran seguir un ritmo concreto durante la carrera.