"Somos personas reales": dos tiendas de Gabino Muriel reivindican otra forma de comprar en Cáceres

Dos tiendas de la calle Gabino Muriel de Cáceres han decidido unir fuerzas para reivindicar el comercio local y la atención personalizada frente al peso de las grandes cadenas y la compra online. Ispossible, de María del Prado Gómez, y Colors, de Cristina Pavón, celebrarán el próximo martes 19 de mayo una jornada especial en sus establecimientos con asesoramiento de moda, descuentos y regalos.

La iniciativa se desarrollará durante todo el día, en horario de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y contará con la colaboración de Tertulianas en Acción, dos creadoras de contenido que asesorarán a las clientas como 'personal shoppers'. Para recibir ese acompañamiento personalizado será necesario pedir cita, aunque las tiendas permanecerán abiertas al público durante la jornada.

Moda para todas

La propuesta nace con una idea clara: demostrar que en una tienda pequeña se ofrece un trato distinto. "Queremos darle importancia al servicio de valor añadido que podemos ofrecer a nuestros clientes, a diferencia de otras tiendas más grandes o incluso multinacionales", ha explicado Prado. La intención, ha añadido, es ayudar a cada persona a encontrar su estilo, probar prendas distintas y sentirse cómoda sin ajustarse a modelos irreales.

Cristina ha destacado también que el objetivo es "olvidarnos un poco del tema de los filtros" y centrarse en la naturalidad. "Somos personas reales, somos naturales y todas podemos estar guapas", han defendido ambas comerciantes, que quieren lanzar un mensaje de moda abierta, cercana y pensada para cuerpos y edades diferentes.

Aunque las dos tiendas comparten calle y parte de la clientela, sus estilos son distintos. Ispossible apuesta por diseños y marcas españolas, prendas más rompedoras, estampados llamativos y cortes menos habituales. Colors, por su parte, combina un estilo clásico con un toque actual, con prendas para el día a día y para ocasiones más vestidas, además de ropa para distintas edades.

"Hay que darle vida a las calles"

La jornada también tiene un componente reivindicativo. Las dos comerciantes han señalado que el tráfico de clientes en las tiendas de barrio ha bajado y que competir con las grandes plataformas resulta cada vez más difícil. "No hace falta siempre comprar en las grandes superficies online. Hay que darse una vuelta por las tiendas porque más tarde o más temprano vamos a desaparecer", ha advertido Prado.

Pese a ello, ambas defienden el potencial de Gabino Muriel, una calle céntrica, con luz, paso de peatones, tráfico y presencia de comercios de proximidad. Su llamada es sencilla: recuperar el hábito de pasear, entrar en las tiendas, probarse ropa y volver a mirar al pequeño comercio como parte viva de la ciudad.