La plaza Mayor de Cáceres, entre la vida vecinal y el auge del alojamiento turístico

La plaza Mayor de Cáceres sumará en los próximos meses seis nuevos apartamentos turísticos en el edificio situado en el número 34, una actuación que ya ha quedado concluida tras cuatro meses de obras pero que todavía no ha iniciado su fase de comercialización. La reforma ha sido acometida por la empresa Seimar, cuyo representante ha confirmado que los trabajos están terminados y que el inmueble pasará a destinar todas sus viviendas al alojamiento turístico.

La operación no solo añade nuevas plazas para visitantes en uno de los enclaves más demandados de la ciudad. También vuelve a situar sobre la mesa un debate cada vez más presente en los centros históricos: cómo compatibilizar el crecimiento del turismo con la vida vecinal en espacios donde conviven residentes, hostelería, comercio, patrimonio y una actividad diaria marcada por el tránsito constante de visitantes.

Un edificio completo para uso turístico

El caso del número 34 tiene una particularidad relevante: no se trata de una vivienda aislada dentro de un bloque residencial, sino de la transformación completa del edificio en apartamentos turísticos. Esa circunstancia refuerza el cambio de uso del inmueble y lo incorpora de lleno a una tendencia visible en las zonas más atractivas para el visitante, donde determinados edificios dejan atrás su función residencial para orientarse a estancias cortas.

Edificio número 34 de la plaza Mayor de Cáceres, que se va a destinar a apartamentos turísticos. / E. P.

Según ha señalado el representante de Seimar, la obra se ha prolongado durante cuatro meses y ya está finalizada. Sin embargo, los apartamentos todavía no han comenzado a comercializarse. Quedan por conocerse detalles como la fecha de apertura, los precios, la capacidad de cada unidad, los servicios incluidos o las posibles medidas de eficiencia incorporadas durante la reforma.

El tirón de la plaza Mayor

La ubicación explica buena parte del atractivo del proyecto. La plaza Mayor funciona como puerta de entrada al casco histórico, antesala de la ciudad monumental y punto de concentración de buena parte de la actividad hostelera y turística de Cáceres. Alojarse en este entorno supone estar a unos pasos del Arco de la Estrella, de la plaza de Santa María, de la concatedral y de los principales recorridos patrimoniales.

Ese valor convierte la plaza en un lugar especialmente competitivo para el alojamiento de corta estancia. Para el visitante, supone comodidad, cercanía y una experiencia ligada al corazón histórico de la ciudad. Para la economía local, puede traducirse en más consumo en bares, restaurantes, comercios, visitas guiadas y servicios del entorno.

La otra cara del crecimiento

Pero el avance del alojamiento turístico también plantea interrogantes. La conversión de viviendas en apartamentos reduce el uso residencial de edificios situados en zonas de alta demanda y puede modificar la vida cotidiana del entorno. En espacios como la plaza Mayor, donde la actividad turística ya tiene un peso notable, cada nueva incorporación alimenta la discusión sobre el equilibrio entre dinamización económica y permanencia vecinal.

Fotogalería | Plaza Mayor de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La cuestión no es solo cuántos visitantes llegan, sino qué tipo de centro se consolida con el paso del tiempo. Un casco histórico vivo necesita actividad económica, pero también residentes, rutinas, comercio de proximidad y usos cotidianos que no dependan únicamente del calendario turístico. La convivencia entre esos factores será uno de los retos de los próximos años en las áreas más presionadas por el auge de las estancias cortas.

Pendientes de su apertura

Por ahora, el número 34 de la plaza Mayor permanece a la espera de dar el salto comercial. Las obras han concluido, pero los seis apartamentos aún no están disponibles para reservas. Su puesta en marcha permitirá comprobar cómo se integra esta nueva oferta en un espacio que ya combina patrimonio, ocio, turismo y vida urbana.

La llegada de estos alojamientos no cambiará por sí sola el modelo turístico de Cáceres, pero sí añade una pieza más a un debate de fondo: el de una plaza Mayor que sigue reforzando su papel como escaparate turístico mientras busca mantener su condición de espacio habitado, reconocible y vinculado a la vida diaria de la ciudad.