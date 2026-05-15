El rey extremeño del trap dará un concierto en Cáceres: así se puede conseguir una de las 5.000 entradas a la venta

Uno de los artistas musicales más prometedores en la escena trapa y urbana regresa a Cáceres para ofrecer su primer gran concierto en solitario ante el público de su tierra. Se trata del cantante y compositor J Abecia, que actuará el 30 de octubre en el recinto ferial dentro del ciclo Cáceres En Vivo. Ya está abierto el prerregistro para adquirir una de las 5.000 entradas a la venta en la página web.

En un tiempo récord, J Abecia, autoapodado El Flaco, se ha afianzado como uno de los nombres emergentes con más carácter de la nueva escena urbana española. Nacido en Mérida en 1995 y criado en Granada, el extremeño ha creado un universo donde conviven el flamenco, los sonidos urbanos, el afro y las melodías populares andaluzas, dando forma a un estilo marcado por el quejío, la honestidad y una fuerte carga emocional.

Concierto de J Abecia. / CEDIDA

Su música, influenciada por referentes como Ray Heredia, María Jiménez o Manolo García, destaca por unas letras transparentes y cercanas que conectan con el amor, la calle, la vulnerabilidad y las vivencias personales.

Vocación artística

Aunque descubrió su vocación artística relativamente tarde, J Abecia ha conseguido consolidarse como una voz singular dentro del panorama nacional gracias a su capacidad para fusionar tradición y modernidad sin perder autenticidad. Su crecimiento artístico le ha llevado a colaborar con Rels B en el tema ‘Te Regalo’, una canción que amplificó todavía más su alcance y confirmó el interés de la industria por su propuesta musical. Además, canciones como ‘Veneno’, ‘Gharnata’ o ‘Me Cuido’ han reforzado una trayectoria en constante evolución, marcada por una conexión muy cercana con su público y una identidad artística inconfundible.

J Abecia en Cáceres. / CEDIDA

En 2025 presentó Desvelos, el álbum más íntimo y personal de su carrera hasta la fecha, un disco concebido como un reflejo emocional de su crecimiento artístico. Sin colaboraciones externas, el cantante apuesta por mostrar su esencia a través de canciones que hablan de noches en vela, superación, dudas y sueños cumplidos.

Prerregistro para entradas

El pasado jueves a las 18:00 horas se abrió el registro para adquirir entradas para el concierto de J Abecia, y la inscripción permanecerá abierta hasta el martes, 19 de abril, a las 23:59 horas. A mediodía del miércoles, 20 de abril, dará inicio la venta privada de tickets para los fans que se hayan registrado previamente. Para el resto del público, la venta general en la taquilla online se abrirá el viernes, 22 de abril, aunque podría ocurrir que para ese momento ya no queden entradas disponibles.

El concierto de J Abecia es la segunda fecha revelada de Cáceres En Vivo, el nuevo ciclo musical impulsado por la promotora musical Roller Goup. Antes se había anunciado Taburete el 16 de octubre en el recinto ferial.