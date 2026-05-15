¿Conoces todos los riesgos del tabaquismo en Cáceres? Todo lo que tienes que saber

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres celebra el próximo martes, 19 de mayo, la jornada “Que no te vendan humo”, una actividad de sensibilización y prevención centrada en los riesgos del tabaquismo y en el impacto que las nuevas formas de consumo, como los vapeadores o las cachimbas, están teniendo especialmente entre la población joven.

La jornada tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la sala polivalente de la sede provincial de la Asociación, situada en el número 8 de la calle Lima de Cáceres. La asistencia será gratuita hasta completar aforo, aunque requiere inscripción previa a través del teléfono de Infocáncer (900 100 036) o mediante el siguiente enlace: https://www.contraelcancer.es/es/talleres/jornada-que-no-vendan-humo

Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres pretende ofrecer información rigurosa y accesible sobre las consecuencias del consumo de tabaco y nicotina, así como desmontar algunos de los falsos mitos asociados a determinados dispositivos que se presentan erróneamente como alternativas menos perjudiciales o más saludables.

En Extremadura, según datos del Observatorio Contra el Cáncer, más de 225.000 personas fuman diariamente, lo que supone aproximadamente el 25% de la población, el porcentaje más alto del país. Entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, más de 21.000 extremeños consumen tabaco cada día.

Prevenir y concienciar sobre el impacto real del tabaquismo

La jornada estará moderada por Elena Rodríguez-Mazorra, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, y contará con diferentes bloques temáticos centrados en la prevención, la concienciación y el impacto del tabaquismo en la salud.

En primer lugar, se presentará el proyecto RespirARTE, una iniciativa vinculada a Proyecto Zero, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer con el objetivo de alcanzar la primera generación libre de tabaco en 2030. La presentación correrá a cargo de Irene Hurtado, integrante extremeña de este programa nacional dirigido a jóvenes comprometidos con la prevención del tabaquismo.

A continuación, se desarrollará un bloque sobre prevención del tabaquismo en el que participarán personas que han formado parte de los cursos de deshabituación tabáquica de la Asociación, junto a Ana Bravo, médico de Atención Primaria, y Pedro Pastor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres.

La actividad concluirá con una mesa redonda centrada en el impacto del tabaquismo en la salud, en la que intervendrán María Victoria Mogollón, cardióloga del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, y Miriam Torres, neumóloga del mismo centro hospitalario.

Con esta jornada, la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres reafirma su compromiso con la prevención, la educación en salud y la sensibilización social frente al tabaquismo, principal factor de riesgo evitable relacionado con el cáncer.