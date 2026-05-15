La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: "Nos ha dejado tirados"

El proyecto del parque acuático de Casar de Cáceres ha sufrido un importante revés. Donald Caspar Huijsen, hasta ahora principal inversor vinculado a la promotora Daimdon SL y padre del futbolista del Real Madrid Dean Huijsen, se ha echado atrás y ha salido de la operación, según ha confirmado Felipe Hurtado, uno de los promotores que ha trabajado desde el inicio para sacar adelante esta infraestructura declarada Proyecto de Interés Autonómico (Premia).

La salida de Huijsen ha obligado a una empresa extremeña a asumir el control del proyecto para intentar evitar su caída definitiva. "Se ha ido y nos han dejado tirados", ha señalado Hurtado, que sostiene que los promotores locales siguen trabajando para desbloquear la iniciativa. "El proyecto está sin pagar y hemos sido nosotros quienes hemos abonado todo lo pendiente", asegura.

Cambio de sociedad e inversores

El parque, previsto en la zona de El Higueral, permanece todavía sin obras visibles pese a que en febrero del año pasado se apuntó a un inicio inminente. Hurtado explica ahora que el retraso responde a un cambio de sociedad y de inversores, además de a la necesidad de rehacer parte de la tramitación para no perder los Incentivos Regionales concedidos al proyecto, que superaban los nueve millones de euros.

"Estamos a la espera de los cambios que hemos hecho de sociedades para recuperar esa ayuda", ha indicado. Según el promotor, esta misma semana se ha presentado ante la Junta de Extremadura la última documentación requerida para continuar con el expediente.

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha confirmado lo señalado por Hurtado. Soledad Barrantes, portavoz municipal, cuenta que "sabíamos que esto podía ocurrir porque llevábamos tres años sin ver avances". "Todas las iniciativas empresariales son bienvenidas a nuestro municpio, pero en inversiones tan elevadas preferimos ser cautos. Pintaba bien porque podía traer mucho a la localidad", sentencia

La salida de Huijsen

La marcha de Donald Huijsen supone un cambio relevante en una operación que había cobrado más notoriedad tras el fichaje de su hijo Dean Huijsen por el Real Madrid. En ese momento, fuentes próximas al proyecto sostenían que la entrada del futbolista en el club blanco podía reforzar la posición de la familia inversora. Sin embargo, Hurtado asegura ahora que ha ocurrido lo contrario. Sostiene que la salida del inversor ha perjudicado al proyecto y a las empresas extremeñas que han seguido sosteniendo la iniciativa.

Los terrenos, clave para no perder el proyecto

Uno de los pasos asumidos por los nuevos responsables ha sido la compra de los terrenos sobre los que se había diseñado toda la actuación. Hurtado explica que esa adquisición era imprescindible porque los estudios económicos, ambientales y técnicos estaban vinculados a esa parcela concreta.

Galería de fotos | Los primeros pasos del parque acuático de Casar de Cáceres / Junta de Extremadura

"Si no tienes el terreno, se cae todo. Todo el proyecto iba sobre ese espacio", ha señalado. Según cuenta, la operación del suelo rondaba los tres millones de euros y ha tenido que ser asumida por la sociedad extremeña que trata ahora de mantener viva la inversión.

Negociaciones internacionales

El proyecto no está descartado, aunque su futuro queda de nuevo pendiente de financiación. Hurtado asegura que trabajan con nuevos inversores internacionales, pero admite que la recuperación de los Incentivos Regionales es una condición decisiva para que la operación pueda avanzar.

"Estamos intentando revertir la situación y seguimos luchando", ha indicado. La inversión prevista para el parque acuático se situaba en torno a los 54 millones de euros sin impuestos, con la previsión de crear más de un centenar de empleos fijos y abrir el recinto en verano de 2026.

El parque fue anunciado en 2021 con una inversión inicial cercana a los 40 millones, pero los retrasos administrativos, el encarecimiento de los materiales y los problemas derivados de la inflación elevaron el presupuesto final. Ahora, la salida del principal inversor abre una nueva etapa de incertidumbre para una de las mayores iniciativas privadas proyectadas en el entorno de Cáceres.