Vox interpone un recurso de alzada para impedir la retirada de la Cruz de Cáceres

Vox ha interpuesto recurso de alzada contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acuerda incluir la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática y ordena su retirada del espacio público.

El recurso ha sido presentado este viernes por la diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, y por el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, en defensa de la legalidad, del patrimonio urbano protegido, de la autonomía municipal y de la identidad de Cáceres.

Resolución "injustificada, desproporcionada"

La formación sostiene que la resolución del Gobierno es "injustificada, desproporcionada y contraria a Derecho, porque ordena retirar un elemento protegido sin acreditar que exista exaltación alguna y sin atender debidamente al informe técnico municipal emitido por el Ayuntamiento de Cáceres".

La Cruz de la plaza de América no contiene actualmente inscripciones ni elementos de exaltación política, y el informe municipal incorporado al expediente concluye que no existe ningún elemento que realice mención de exaltación, por lo que falta el supuesto esencial para justificar su inclusión en el catálogo estatal.

Catálogo

Además, "la Cruz forma parte del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal de Cáceres, cuenta con ficha individualizada y tiene nivel de protección integral, por lo que no puede tratarse como un simple objeto situado en la vía pública, sino como un elemento integrado en el patrimonio urbano protegido de la ciudad", señalan.

En este sentido Vox denuncia que el Gobierno pretende aplicar la Ley de Memoria Democrática de forma "automática e ideológica", ignorando que la norma exige la existencia real de exaltación para justificar una retirada.

"No basta con invocar el origen histórico de un monumento, la Administración debe demostrar que hoy existe un mensaje activo de ensalzamiento, algo que en este caso no sucede", subrayan los dos portavoces.

Anular la resolución

Checa afirma que en el recurso de alzada, Vox solicita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que estime íntegramente el recurso, que anule y deje sin efecto la resolución de 17 de abril de 2026, que retire la Cruz de la Plaza de América del catálogo estatal y que deje sin efecto la orden de retirada del espacio público.

Asimismo, según indica Gutiérrez, Vox solicita la suspensión inmediata de la ejecución de la resolución, para impedir cualquier actuación de desmontaje, traslado, depósito, alteración o intervención sobre la Cruz mientras se tramita y resuelve el recurso.

Vox advierte de que ejecutar la retirada antes de resolver el recurso produciría "un daño de difícil reparación, no solo sobre la Cruz, sino también sobre su ubicación, su entorno urbano y el patrimonio protegido de Cáceres".

Autonomía local

El recurso también denuncia que la resolución "vulnera la autonomía local", al imponer desde el Gobierno central una decisión que afecta a un bien protegido por el planeamiento municipal y que forma parte del patrimonio urbano de la ciudad.

Para Vox, las decisiones que afectan al patrimonio de Cáceres no pueden adoptarse de espaldas al ayuntamiento ni ignorando sus competencias, y así exige al Gobierno que rectifique, que respete la legalidad y que paralice cualquier intento de retirada de la Cruz de la plaza de América.

"Vox no va a permitir que se utilice la memoria democrática como excusa para borrar patrimonio protegido, imponer decisiones ideológicas y atacar la identidad de Cáceres; la Cruz de la Plaza de América debe permanecer donde está, sin exaltación alguna, integrada en el patrimonio urbano de Cáceres y bajo la protección que le reconoce el propio planeamiento municipal", concluyen los dos portavoces.