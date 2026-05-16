Cáceres 2031 abre residencias para artistas internacionales en tres espacios de Extremadura: estos son los 'Rural Labs'

Cáceres 2031 empieza a desplegar parte de su estrategia cultural con una mirada puesta más allá de la capital cacereña. El Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha abierto la convocatoria internacional de Rural Labs, un programa piloto de residencias artísticas que conectará a artistas europeos e internacionales con comunidades rurales y espacios culturales de Extremadura.

La iniciativa busca reforzar el diálogo entre creación contemporánea, territorio, sostenibilidad y cooperación europea. Lo hará a través de estancias de investigación, creación o mediación artística que se desarrollarán en sedes rurales y periféricas de la provincia de Cáceres entre julio y noviembre de 2026.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2026 y está dirigida a artistas visuales, performers, creadores sonoros, investigadores, mediadores culturales y profesionales de prácticas interdisciplinares interesados en trabajar desde el intercambio cultural y el contexto rural.

El programa no exige presentar proyectos completamente cerrados. Según la convocatoria, se valorarán especialmente las propuestas abiertas al diálogo con el territorio y con las comunidades locales, una condición relevante en una comunidad como Extremadura, donde buena parte de la actividad cultural fuera de las capitales depende de la conexión entre espacios pequeños, redes vecinales y proyectos de base.

Tres sedes para la primera edición

Para esta primera edición, un comité internacional de expertos ha seleccionado tres sedes anfitrionas después de recibir más de quince candidaturas de espacios culturales de la región. Las elegidas son Ras de Terra, en La Vera; Mudarte, en el barrio cacereño de Aldea Moret; y La Sindicalista Estudio Cáceres.

Ras de Terra es un centro cultural situado en la comarca de La Vera que trabaja en el cruce entre arte, sostenibilidad y territorio rural. Además, forma parte de la Nueva Bauhaus Europea, una iniciativa que promueve proyectos vinculados a la sostenibilidad, la inclusión y la transformación de los entornos habitados.

Mudarte aportará al programa una mirada desde Aldea Moret, uno de los barrios con más carga social, obrera y minera de Cáceres. El espacio sociocultural centra su actividad en las artes escénicas, la música y los procesos comunitarios vinculados a la memoria del barrio.

La tercera sede será La Sindicalista Estudio Cáceres, un espacio dedicado a las artes visuales contemporáneas y a los procesos de creación e investigación artística desde una perspectiva crítica. Con estas tres sedes, el programa combina comarca, periferia urbana y espacio de creación contemporánea.

Residencias con apoyo económico y acompañamiento

Las personas seleccionadas contarán con alojamiento, manutención, espacio de trabajo, apoyo a la producción y acompañamiento curatorial y comunitario. Cada artista recibirá, además, 800 euros de honorarios por residencia y ayudas para desplazamiento internacional.

El objetivo no será únicamente que los artistas trabajen en Extremadura, sino que lo hagan en relación con el lugar que los acoge. Por eso, Rural Labs pone el foco en prácticas artísticas situadas, sensibles al paisaje, la memoria, las comunidades locales y las formas de vida rurales contemporáneas.

Esa orientación encaja con una de las líneas de trabajo habituales en los proyectos de capitalidad cultural europea: la cultura como herramienta de relación entre territorios, ciudadanía y redes internacionales. En el caso cacereño, el programa sitúa esa conexión en espacios que no siempre ocupan el centro de la programación cultural.

Actividades abiertas a la comunidad

Cada residencia incluirá una actividad pública gratuita en diálogo con el contexto local. Podrá adoptar distintos formatos, desde talleres y presentaciones abiertas hasta encuentros comunitarios, conversaciones o muestras de proceso.

La propuesta busca que el resultado de las estancias no quede limitado al trabajo interno de los artistas, sino que tenga una devolución pública en los lugares que los acogen. En el entorno rural extremeño, este tipo de fórmulas puede funcionar como una vía para activar espacios culturales, atraer nuevas miradas y generar encuentros entre creadores, vecinos y agentes locales.

Las candidaturas podrán presentarse a través del enlace facilitado por la organización: https://tinyurl.com/opencallrurallabs