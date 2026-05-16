Cáceres activa un trámite clave para expropiar el suelo que falta para desbloquear Capellanías II

Cáceres ha dado un nuevo paso para desbloquear una de las grandes bolsas de suelo industrial pendientes de desarrollo en la ciudad. La Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Contratación del ayuntamiento ha aprobado la propuesta para aprobar inicialmente la delimitación de dos unidades de actuación integral en el sector UZI 09.01, correspondiente al antiguo SUP 3.1 del PGOU de 1999, conocido como Capellanías II y Montebola. Lo ha hecho con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y la negativa de Unidas Podemos.

El movimiento no supone todavía el inicio de las obras, pero sí marca un avance relevante en la gestión urbanística del ámbito. La finalidad es ordenar administrativamente el sector para que pueda desarrollarse por gestión directa de la Administración y, sobre todo, habilitar al consistorio para completar la adquisición del suelo que aún no está en manos públicas.

El PSOE ha explicado que el motivo de su abstención es que "se trata de un acuerdo para revalorizar el espacio a través de la urbanización del terreno. Cada vez vale más y de eso se favorecen los propietarios. El año pasado costaba 500.000 euros y ya vale 1.500.000", según señala su portavoz, Belén Fernández. Además, cuenta que el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, no estuvo presente en la comisión, y se encargó Pedro Muriel de presidirla. Cabe recordar que el PSOE denunció a Leal ante la Fiscalía por el asunto de la ampliación industrial, pero el caso fue archivado.

Más del 78% ya adquirido

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha adquirido mediante permuta el 74,76% de los terrenos del sector y ha acordado la compra directa de otro 3,53%. Queda pendiente un 20,24% del ámbito, que deberá obtenerse mediante expropiación por falta de acuerdo con los propietarios o por la existencia de situaciones de proindiviso.

Capellanías sigue dando pasos en su proceso de expansión industrial en Cáceres / Carlos Gil

Esa es la clave del expediente: el consistorio necesita culminar el control público del suelo para facilitar el desarrollo industrial del entorno. La Junta de Extremadura ha manifestado su interés en colaborar en la creación de suelo industrial en Cáceres a través de su mercantil Feisa, pero el requisito previo es que exista suelo público disponible sobre el que poder actuar.

La propuesta recuerda, además, que Avante ya ha realizado una inversión de 540.851,33 euros en trabajos previos vinculados al sector. Entre ellos figuran el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico, el estudio de tráfico, la licitación del proyecto de urbanización, la dirección facultativa y el estudio de rehabilitación de una edificación terciaria incluida en el ámbito.

Una ampliación pendiente desde hace años

El sector no parte de cero, pero sí arrastra una larga tramitación. El anterior Programa de Ejecución del SUP 3.1, denominado "Ampliación de Capellanías", fue declarado caducado por resolución de Alcaldía en enero de 2023. Esa caducidad dejó los terrenos como suelo urbanizable de uso global industrial, pero sin ordenación detallada vigente.

Por eso el ayuntamiento ha impulsado también la modificación puntual número 61 del Plan General Municipal, que busca reajustar la delimitación del ámbito, armonizar los aprovechamientos con otros suelos industriales y definir la ordenación detallada que había decaído. Esa modificación fue aprobada inicialmente en el pleno del 5 de mayo de 2025, aunque su aprobación provisional sigue pendiente de un informe vinculante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la conexión del sector con la N-630.

El propio informe jurídico justifica la necesidad de actuar por la falta de suelo industrial preparado en la ciudad. El documento señala que Cáceres "carece de suelo industrial finalista", una situación que, según la propuesta, limita su desarrollo socioeconómico y la implantación de industrias capaces de reforzar el tejido empresarial.

Veinte días de información pública

La delimitación planteada divide el ámbito en dos unidades de actuación integral: una vinculada a los terrenos pendientes de transformación urbanística y otra relacionada con el espacio donde ya existen actividades económicas legalmente implantadas junto al vial de servicio de la N-630.

El procedimiento prevé ahora la aprobación inicial, la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal, y la apertura de un periodo de información pública de veinte días. El ayuntamiento deberá notificar también el acuerdo a los propietarios y titulares de derechos que figuren en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

Si no se presentan alegaciones ni alternativas durante ese plazo, la aprobación inicial podrá elevarse a definitiva sin necesidad de más trámite. Con ello, el Ayuntamiento dejaría encarrilado el instrumento que le permitirá avanzar en la adquisición completa del suelo y preparar el desarrollo urbanístico de un sector considerado estratégico para el futuro industrial de Cáceres.