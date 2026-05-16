Cáceres se convierte en epicentro cultural: danza, teatro y sinfónica en tres citas clave

Múltiples propuestas en la ciudad.

Sbelta lleva 'La Cenicienta' al Palacio de Congresos de Cáceres

La 'Academia de Danza Sbelta' presenta su gala anual titulada La Cenicienta, que tendrá lugar este 17 de mayo en el Palacio de Congresos de Cáceres, situado en la Avenida de la Hispanidad. El espectáculo comenzará a las 19.30 horas y se extenderá hasta las 21.30, ofreciendo al público una puesta en escena inspirada en el clásico cuento, interpretado por los alumnos de la academia. La representación forma parte de la programación anual de la academia y supone una oportunidad para disfrutar del trabajo artístico y la evolución formativa de sus bailarines en un montaje de carácter familiar y cultural.

'Postales Rotas' llega a La Nave del Duende este domingo

La Nave del Duende acogerá este domingo a las 20.00 horas el espectáculo de danza contemporánea Postales Rotas, a cargo de la compañía asturiana 'Zig Zag Danza', una propuesta apta para todos los públicos. La obra plantea un viaje emocional entre generaciones de mujeres a través del fenómeno de la inmigración, centrado en la historia de una mujer separada por un océano que se comunica mediante cartas que escribe, no se envían, se rompen o nunca llegan a su destino. El montaje propone una reflexión sobre la memoria, la distancia y los vínculos familiares, en el marco de una narración escénica que combina movimiento y emoción para abordar una realidad social e histórica.

Cartel oficial del espectáculo. / La Nave del Duende

La Orquesta de Extremadura actúa el 29 de mayo en el Palacio de Congresos

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto el próximo 29 de mayo a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, dentro de su programación habitual de temporada. Fundada en 2000 e impulsada por la Junta de Extremadura, se ha consolidado como una de las principales formaciones sinfónicas del país, con sede en el Gran Teatro de Cáceres y el Palacio de Congresos de Badajoz. Desde su creación, ha desarrollado una intensa actividad artística que combina conciertos sinfónicos, programas educativos y proyectos de divulgación musical en toda la región. Bajo la dirección de sus distintos maestros titulares a lo largo de los años, la formación ha abordado un amplio repertorio que abarca desde la música clásica hasta obras contemporáneas, colaborando además con solistas y directores de prestigio nacional e internacional. El concierto en Cáceres supone una nueva cita para el público extremeño con una de sus instituciones musicales más representativas, en un programa que se anunciará próximamente.