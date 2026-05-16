Cáceres ya piensa en la Capitalidad de 2031: diez años para reinventar su cultura

Cáceres ha empezado a ordenar sobre el papel la ciudad cultural que quiere ser durante la próxima década. El ayuntamiento ha planteado la Estrategia Cultural de Cáceres 2026-2036, un documento que nace con vocación de ir más allá de un mandato político y que pretende funcionar como una hoja de ruta estable para la cultura, el patrimonio, la creación contemporánea y la proyección exterior de la ciudad.

La estrategia se vincula directamente con el proceso de Capitalidad Europea de la Cultura 2031, pero no se limita a esa candidatura. La idea de fondo es más amplia: convertir Cáceres en un espacio capaz de unir patrimonio y contemporaneidad, naturaleza e innovación, tradición y nuevas formas de creación. En el documento, la ciudad se define como un posible "laboratorio cultural europeo, con la cultura como motor de transformación social, económica y territorial.

Ayto. Cáceres

El texto ha sido firmado por el concejal de Cultura, Educación y Comercio, Jorge Suárez, y recoge aprendizajes derivados de los diálogos vinculados a la capitalidad, la atención a la ciudadanía, el trabajo de los técnicos municipales y la relación con redes europeas como Eurocities y Europe in Action.

Cinco ejes para una década

La estrategia se articula en cinco grandes ejes. El primero busca afirmar a Cáceres como centro productor y difusor de cultura a escala nacional y europea. Para ello, se plantea reforzar la interpretación y valorización del patrimonio cultural y artístico, con referencias expresas al casco histórico, Aldea Moret y los museos, además de poner en valor la red de equipamientos y programas culturales de la ciudad.

El segundo eje se centra en cualificar el ecosistema cultural y creativo, con medidas dirigidas a favorecer la profesionalización, la cooperación entre creadores y la diversificación de fuentes de financiación. También contempla programas de formación en gestión cultural, liderazgo artístico y competencias digitales.

Jorge Valiente

La tercera línea de trabajo apunta a una oferta cultural más diversa, innovadora e inclusiva. En este apartado aparecen medidas como proyectos educativos y de mediación cultural en escuelas y barrios, mecanismos de acceso a la cultura mediante entrada gratuita, bono cultural o cultura en los barrios, y una colaboración creciente con asociaciones que representen la diversidad social de la ciudad.

El cuarto eje se orienta a la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El documento recoge actuaciones ligadas a la digitalización, la conservación preventiva y la adopción de modelos sostenibles vinculados al Consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

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El quinto eje, por último, introduce la necesidad de planificar, monitorizar y comunicar la actividad cultural y patrimonial para darle mayor proyección europea e internacional. También plantea medir mejor el impacto social y económico de la cultura en la ciudad.

Un documento semiabierto

La estrategia no llega cerrada del todo. El Ayuntamiento la ha concebido como un documento semiabierto: fija la visión, la misión y los grandes ejes, pero deja pendiente la definición concreta de objetivos, proyectos, indicadores y fórmulas de gobernanza.

Entre los aspectos aún abiertos figuran la priorización de objetivos específicos dentro de cada eje, el diseño de programas culturales concretos, la selección de indicadores para medir el impacto social, económico y territorial de la cultura y la elaboración de propuestas de cooperación institucional entre el Ayuntamiento, el Consorcio Cáceres 2031 y la sociedad civil.

Una de las claves será el primer Plan de Acción Trienal 2026-2029, que deberá concretar recursos, calendario y responsables de ejecución. Es decir, la estrategia marca el rumbo, pero todavía falta convertir ese marco general en actuaciones visibles sobre el terreno.

Cultura, barrios y proyección exterior

El documento también relaciona los ejes estratégicos con varios ámbitos de impacto: identidad y cohesión ciudadana, educación, salud y bienestar, innovación y sostenibilidad, proyección nacional e internacional, creatividad y economía cultural.

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La lectura política y cultural es clara: Cáceres quiere aprovechar la carrera hacia 2031 para ordenar su modelo cultural a largo plazo. La capitalidad aparece como horizonte, pero la estrategia pretende dejar una estructura que permanezca incluso más allá de ese proceso. La ciudad no solo aspira a exhibir su patrimonio, sino a producir cultura, fortalecer a sus creadores, abrir la programación a más públicos y medir qué papel juega la cultura en la vida cotidiana de los cacereños.