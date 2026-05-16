Castillos hinchables gratuitos y todo tipo de talleres en Cánovas de Cáceres este sábado

La jornada de convivencia intergenarcional organizada este sábado en el Paseo de Cánovas de Cáceres por el ayuntamiento está teniendo una gran acogida gracias a la cantidad de talleres y actividades de las que se puede disfrutar de forma gratuita. Además del castillo hinchable instalado en las inmediaciones del Quiosco de la Música, también se puede disfrutar de un futbolín humano y todo tipo de talleres.

Está organizado por el consistorio con motivo de la proclamación por las Asamblea de las Naciones Unidas en 1993 del Día Internacional de las Familias y pasarán toda la mañana ahí. Cada año se escoge por parte de la ONU un lema para la celebración del Día de las Familias y en 2026 el tema elegido es: "Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil".

Entre los participantes se encontraban un taller de deportes alternativos y tradicionales, una actividad sobre diversidad familiar de la Fundación Triángulo, el Movimiento Junior enseñaba a hacer abanicos, la Asociación de Celiacos de Extremadura celebra su día con chapas identificativas y plastilinas libres de gluten, la Asociación de Donantes de Médula Ósea tiene charlas de sensibilización y juegos de pareja y DYA Extremadura ha llevado tres talleres sobre primeros auxilios, consecuencias del consumo de alcohol e inmovilización de accidentados.