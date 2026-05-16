El CEE Proa de Cáceres se somete a una importante renovación para mejorar la accesibilidad y sus zonas deportivas

El Centro de Educación Especial Proa de Cáceres afrontará en los próximos meses una importante actuación de mejora destinada a resolver problemas de accesibilidad, renovar espacios deportivos y reparar distintas zonas deterioradas del recinto. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha formalizado ya el contrato de las obras, que han sido adjudicadas a la empresa Ávaqus Emérita S.L.U. por un importe de 149.915,95 euros, IVA incluido.

La actuación se desarrollará en las instalaciones del centro, situadas en la avenida de la Constitución de Cáceres, y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto contempla una batería de intervenciones repartidas por distintas áreas del colegio, desde la mejora de la accesibilidad hasta la reparación de cubiertas, patios y pistas deportivas.

Todo ello para mejorar el estado de unas instalaciones que siguen en el siglo pasado y a la espera de avances en cuanto al traslado del centro a su nueva ubicación.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de itinerarios accesibles y rampas adaptadas para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. El documento técnico señala que el objetivo es garantizar "el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura" del edificio. También se prevé la adecuación de recorridos accesibles en el exterior y entre diferentes plantas del centro.

Las obras incluirán además la renovación de la pista deportiva cubierta mediante la instalación de un nuevo pavimento vinílico indoor multiusos, preparado para la práctica de fútbol sala, baloncesto y tenis. El proyecto recoge igualmente trabajos de reparación del pavimento de hormigón y nuevo marcaje deportivo.

Rampa. / José Pedro Talavero

Gimnasio y patio

Otro de los puntos centrales de la intervención será la reparación de la cubierta del gimnasio, donde se actuarán sobre canalones e impermeabilizaciones para evitar filtraciones y humedades. Para ello se emplearán sistemas de impermeabilización líquida específicos para cubiertas de difícil acceso.

El proyecto contempla además mejoras en el patio de Infantil y otras actuaciones complementarias relacionadas con seguridad y accesibilidad. Entre ellas se incluyen pavimentos antideslizantes, señalización accesible y adecuación de plazas de aparcamiento adaptadas.

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado y recibió cuatro ofertas. La Junta justificó la elección de la empresa por haber presentado "la mejor oferta calidad-precio según el PCAP".

El CEE Proa es uno de los centros de referencia en educación especial de la ciudad y atiende a alumnado con necesidades educativas específicas. Las obras buscan adaptar unas instalaciones que, con el paso del tiempo, acumulaban severas carencias estructurales y funcionales en algunos espacios clave del día a día escolar.