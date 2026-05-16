Elisa Vera, médica en Cáceres: "Hay un acceso constante a la comida ultraprocesada, a la bollería y al exceso de azúcares, tanto en casa como en el entorno cotidiano"

Elisa Vera estudió Medicina y, al finalizar su formación, se trasladó a vivir a Cáceres. Es médica de familia y especialista en urgencias y emergencias, ámbito en el que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional hasta hace poco tiempo. Actualmente trabaja en la Unidad del Dolor del Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres.

Desde pequeña convive con una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, una experiencia personal que ha marcado profundamente tanto su vida como su visión de la medicina. Los brotes y las dificultades derivadas de la enfermedad despertaron en ella un gran interés por comprender el origen de este tipo de patologías, cómo se producen y de qué manera funciona realmente el cuerpo humano, más allá de los tratamientos farmacológicos convencionales.

El descubrimiento de la PNI y la acupuntura

A raíz de la última crisis provocada por su enfermedad, comenzó a interesarse especialmente por la alimentación y los cambios en el estilo de vida como herramientas para mejorar la salud y el bienestar. Fue entonces cuando descubrió la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNI), disciplina en la que decidió profundizar mediante un máster en Madrid, que finalizó el pasado año. Durante esa etapa formativa también descubrió la acupuntura, ampliando así su enfoque hacia una visión más integradora de la medicina.

El papel de la microbiota en el bienestar general

"Considero que es fundamental prestar atención a los cambios en el estilo de vida. Vivir con menos estrés, cuidar el descanso y mantener una alimentación antiinflamatoria puede marcar una gran diferencia en nuestra salud. Con el tiempo he aprendido que muchas enfermedades tienen relación con alteraciones en el intestino y en la microbiota, provocadas en gran parte por nuestros hábitos alimentarios y nuestro ritmo de vida. Cuando existe una disbiosis intestinal, la microbiota se desequilibra y puede aparecer una mayor permeabilidad intestinal. Esto favorece que determinadas sustancias, patógenos o alimentos que el organismo no tolera bien, como el gluten o la lactosa en algunas personas, atraviesen la barrera intestinal y desencadenen una respuesta del sistema inmunológico. Ese desajuste inmunitario es, en muchos casos, el origen de numerosas enfermedades y de lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado, un proceso silencioso que puede mantenerse durante años y afectar de manera importante a la salud y al bienestar general", explica Vera.

Infancia, tóxicos y salud hormonal

Además de su faceta profesional, es madre de una hija adolescente y de un niño pequeño, una experiencia personal que también ha influido en su interés por la salud desde una perspectiva preventiva e integradora. Esta preocupación la ha llevado a profundizar en el impacto que tienen los disruptores endocrinos, la exposición ambiental a tóxicos y determinados hábitos de vida sobre la salud, especialmente durante la infancia. Según explica, cada vez existe más evidencia de la relación entre estos factores ambientales y el aumento de determinadas patologías, así como con alteraciones hormonales y procesos como la pubertad precoz. Por ello, considera fundamental prestar atención al entorno en el que crecen los niños, a la alimentación, a los productos de uso cotidiano y a la exposición continuada a sustancias que pueden interferir en el equilibrio hormonal y en el correcto desarrollo del organismo.

Acompañar a los hijos en la adolescencia

"No soy especialista en adolescencia, pero sí soy madre de una hija adolescente y de un niño pequeño, y eso hace que me preocupe mucho por cómo crecen y por el entorno en el que se desarrollan. Desde pequeños he intentado darles una alimentación lo más natural posible y educarlos desde una crianza respetuosa, fomentando hábitos saludables como el contacto con la naturaleza, la exposición al sol, el descanso y, sobre todo, la gestión emocional, que considero fundamental para la salud física y mental. El problema es que, cuando llega la pubertad, nos encontramos con una sociedad que no favorece precisamente esos hábitos saludables. Hay un acceso constante a la comida ultraprocesada, a la bollería, al exceso de azúcares e hidratos refinados, tanto en casa como en muchos entornos cotidianos. Además, en los colegios y en las redes sociales existe una presión enorme por encajar y por proyectar una determinada imagen, algo que afecta muchísimo a los adolescentes. Creo que todo eso influye directamente en su bienestar emocional, hormonal y físico. Por eso considero tan importante acompañarlos, enseñarles a cuidarse y ayudarles a desarrollar una relación sana con la alimentación, con su cuerpo y con sus emociones".

Claves para una adolescencia equilibrada

Por último, Elisa ofrece una serie de recomendaciones para favorecer un estilo de vida equilibrado en la adolescencia, una etapa especialmente compleja en la que la influencia de los padres no siempre resulta tan directa como en la infancia. Por ello, subraya la importancia de acompañar a los jóvenes y de proporcionarles herramientas que les ayuden a tomar decisiones más conscientes sobre su salud y bienestar. "Durante la pubertad se producen cambios importantes a nivel cerebral y psicológico. El adolescente deja de percibir a sus padres como la principal figura de referencia a seguir y comienza una etapa de reafirmación de su identidad, que a menudo se manifiesta como cierta rebeldía o conflicto. En ese momento, es frecuente que no hagan caso a todo lo que se les dice. Por eso, considero que lo más importante es haber construido previamente una buena relación de confianza con ellos. Como recomendación, creo fundamental reservar cada día un tiempo para poder hablar con los adolescentes, aunque sea breve. El momento de la comida o la cena en familia puede ser especialmente valioso si se convierte en un hábito constante, sentarse todos juntos a la mesa, sin televisión ni distracciones, en un ambiente tranquilo. Además de favorecer la comunicación, estos espacios permiten cuidar la alimentación y promover hábitos saludables, lo que también puede ayudar a prevenir posibles trastornos de la conducta alimentaria. Es un momento clave para escucharles, acompañarles y mantener el vínculo familiar".