Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres

La cuenta atrás para las Ferias y Fiestas de San Fernando 2026 ya ha comenzado y la ciudad empieza a conocer algunos de los detalles más esperados de esta edición.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una batería de medidas y autorizaciones que marcarán el desarrollo de las celebraciones, entre ellas los nuevos horarios del recinto ferial, la instalación de más casetas y la ampliación de la actividad hostelera durante los días grandes de la feria.

Casetas

Una de las principales novedades será el horario de apertura y cierre de las casetas de disco y animación, que podrán permanecer abiertas desde las 13:00 horas hasta las 9:00 horas del día siguiente entre el 22 y el 31 de mayo. Un horario prácticamente ininterrumpido que permitirá alargar la fiesta hasta el amanecer y que busca potenciar el ambiente festivo durante toda la semana.

Además, este año el recinto ferial crecerá con la autorización de 12 casetas, una más que en la edición anterior, lo que refleja el incremento de participación y actividad en unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas.

Seguridad

La Junta Local también ha aprobado nuevas medidas organizativas y de seguridad. Entre ellas, se ha establecido la prohibición del acceso de vehículos a casetas, puestos y atracciones fuera del horario autorizado para carga y descarga, una franja que será determinada por la Policía Local con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar incidencias dentro del recinto.

Otro de los acuerdos destacados afecta directamente al sector hostelero. Los establecimientos que dispongan de licencia de terraza en vigor podrán instalar barras o mostradores exteriores entre los días 28 y 31 de mayo, coincidiendo con las jornadas de mayor afluencia de público. La medida pretende reforzar la oferta gastronómica y facilitar la actividad económica durante las fiestas.