Feria de San Fernando
Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
La cuenta atrás para las Ferias y Fiestas de San Fernando 2026 ya ha comenzado y la ciudad empieza a conocer algunos de los detalles más esperados de esta edición.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado una batería de medidas y autorizaciones que marcarán el desarrollo de las celebraciones, entre ellas los nuevos horarios del recinto ferial, la instalación de más casetas y la ampliación de la actividad hostelera durante los días grandes de la feria.
Casetas
Una de las principales novedades será el horario de apertura y cierre de las casetas de disco y animación, que podrán permanecer abiertas desde las 13:00 horas hasta las 9:00 horas del día siguiente entre el 22 y el 31 de mayo. Un horario prácticamente ininterrumpido que permitirá alargar la fiesta hasta el amanecer y que busca potenciar el ambiente festivo durante toda la semana.
Además, este año el recinto ferial crecerá con la autorización de 12 casetas, una más que en la edición anterior, lo que refleja el incremento de participación y actividad en unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas.
Seguridad
La Junta Local también ha aprobado nuevas medidas organizativas y de seguridad. Entre ellas, se ha establecido la prohibición del acceso de vehículos a casetas, puestos y atracciones fuera del horario autorizado para carga y descarga, una franja que será determinada por la Policía Local con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar incidencias dentro del recinto.
Otro de los acuerdos destacados afecta directamente al sector hostelero. Los establecimientos que dispongan de licencia de terraza en vigor podrán instalar barras o mostradores exteriores entre los días 28 y 31 de mayo, coincidiendo con las jornadas de mayor afluencia de público. La medida pretende reforzar la oferta gastronómica y facilitar la actividad económica durante las fiestas.
Cultura, deporte y solidaridad
La última sesión de la Junta de Gobierno Local también ha servido para dar luz verde a otras actividades culturales, deportivas y solidarias que se celebrarán en las próximas semanas en la ciudad.
Entre ellas destaca la autorización de la III edición del Festival de Folklore Trébol 2026, organizado por la Asociación Cultural de Coros y Danzas de Folklore Trébol. El evento tendrá lugar el próximo 23 de mayo en las escaleras del Arco de la Estrella y contará con actuaciones musicales, talleres, pasacalles y actividades gastronómicas relacionadas con la cultura popular y tradicional.
En el ámbito deportivo, también se ha aprobado la celebración de la prueba 34AC Gravel Race 2026, que este año será además Campeonato de Extremadura de la modalidad. La competición se disputará el próximo 14 de junio con salida y meta en la calle Gabo, junto al Parque de Macondo, y reunirá a numerosos participantes y aficionados al ciclismo gravel.
Por último, la Junta de Gobierno Local ha autorizado a ALCER Cáceres la instalación de un stand informativo el próximo 3 de junio en el Paseo de Cánovas, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. La iniciativa tendrá como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación y fomentar la información y concienciación social.
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