Manuel Orantes, la gran promesa del tenis español, visitó Cáceres en un histórico octubre de 1970

El mes de octubre de 1970 dejó en Cáceres una combinación de acontecimientos deportivos, culturales e internacionales que fueron ampliamente comentados por la sociedad de la época. Mientras en la provincia se desarrollaba el rodaje de la serie televisiva Las cuentas del Gran Capitán, producida por Televisión Española, la actualidad internacional miraba hacia Chile, donde Salvador Allende fue proclamado presidente del país tras las elecciones celebradas semanas antes.

Manuel Orantes, promesa del tenis español

En el ámbito deportivo, la ciudad recibió la visita del destacado tenista español Manuel Orantes, una de las grandes figuras del tenis nacional e internacional de aquellos años. Orantes, nacido en Granada en 1949, atravesaba entonces uno de los momentos más prometedores de su carrera deportiva. Con apenas 21 años ya se había consolidado como uno de los mejores jugadores españoles, gracias a su elegante juego desde el fondo de la pista y su enorme capacidad competitiva sobre tierra batida.

El ascenso internacional de Orantes

Su presencia en Cáceres despertó una gran expectación entre los aficionados al deporte. Por aquellos años, Orantes comenzaba a ganar prestigio en los principales torneos europeos y era considerado una de las grandes esperanzas del tenis español, en una época en la que este deporte empezaba a ganar popularidad en el país. Años después, el granadino alcanzaría fama internacional al conquistar importantes títulos y situarse entre los mejores tenistas del mundo. Su mayor éxito llegaría en 1975, cuando se proclamó campeón del US Open tras derrotar al estadounidense Jimmy Connors en una histórica final.

Un niño evitó la tragedia

Mientras tanto, en una finca de la provincia se vivió un episodio dramático que terminó convertido en ejemplo de valentía. El joven Juan San Román, de tan solo 12 años, logró salvar a sus dos hermanos de morir abrasados después de actuar rápidamente al declararse un incendio en la vivienda familiar. El muchacho consiguió evitar que las llamas se propagaran por toda la casa y puso a salvo a los menores, un gesto que fue ampliamente reconocido por los vecinos y que convirtió al niño en protagonista de numerosos comentarios de admiración en la comarca. Aquel octubre de 1970 quedó así marcado por el contraste entre la cultura televisiva, la actualidad internacional, el auge del deporte español y las historias humanas de coraje que todavía permanecen en la memoria colectiva.