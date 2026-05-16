Una gran marea humana arropa a 1.800 ‘runners’ en la Media Maratón de Cáceres: "El ambiente es espectacular"

Una gran marea humana ha arropado este sábado a los más de 1.800 corredores que se han dado cita en la plaza Mayor de la ciudad para participar en la Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Desde primera hora de la tarde, la colorida masa de ‘runners’ llenaba todos los recovecos de la parte antigua y el Paseo de Cánovas en la cita más multitudinaria: nunca antes habían participado tantas personas en esta actividad. Entre los asistentes se encontraban el alcalde, Rafa Mateos, que dio el pistoletazo de salida; los concejales Pedro Muriel y Noelia Rodríguez; Jaime Jabato, director general de Infraestructuras Deportivas, Jaime Jabato; y el diputado en la Asamblea, Kini Carrasco.

Judith y Alba son dos jóvenes de Valdencín que ya habían participado previamente en eventos de este tipo, pero nunca lo habían hecho en Cáceres: «Habíamos estado en Sevilla», reconocen. «Ya conocemos esta ciudad porque las dos estudiamos aquí», señalan. Este sábado acudían para disfrutar entre amigas, no para competir: «Nos hemos apuntado a la de diez kilómetros, los 21 kilómetros nos parecen increíbles todavía».

Desde la ciudad de Badajoz llegaron José Luis y Jose, que es la primera vez que participaban en una carrera de este tipo: «Nos hemos pasado un mes y medio preparándonos». «Estaba un domingo tranquilamente y me llamó mi compadre para decirme que me comprase el tique, que íbamos a venir a participar. Ya hemos dejado el alcohol y nos hemos liado con el deporte, hay que llevar una vida sana», bromean entre risas.

Pedro y Martina son una pareja cacereña que alucinaba antes de arrancar con la cantidad de personas que había: «El ambiente es espectacular», sentenciaron.