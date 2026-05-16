Miki Dkai lidera el fin de semana en Cáceres con humor, música y un concierto de guitarra

Tres opciones diversas en la cudad.

Festival de Bares Antiguos de Cáceres

El Festival de Bares Antiguos de Cáceres celebrará el próximo 16 de mayo su séptima edición con una jornada musical y solidaria en el Parque Padre Pacífico. El evento arrancará a las 13:00 horas con entrada libre y reunirá a numerosas bandas locales en un ambiente festivo pensado para disfrutar de la música en directo y la convivencia. La cita tendrá además un carácter benéfico, ya que la recaudación y las actividades organizadas servirán para apoyar a la asociación Divertea, dedicada a la atención de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias.

Durante la jornada también se entregarán los premios As de Copas de la hostelería cacereña, en reconocimiento a establecimientos y profesionales del sector. El cartel musical incluirá actuaciones de grupos como 'Atlántida', 'The Challengers', 'Los Jueves' y 'Prisma Sound', entre otras formaciones vinculadas al panorama musical local, con un repertorio centrado en el rock y los sonidos clásicos. El festival se ha consolidado en los últimos años como una de las citas culturales y festivas más destacadas de la primavera cacereña.

Edición pasada del festival. / El Periódico

Jacinto Sánchez recorre la historia de la guitarra en el Museo de Cáceres

El Museo de Cáceres acogerá este sábado a las 19.00 horas un concierto del profesor Jacinto Sánchez, en el que ofrecerá un recorrido por la historia de la guitarra a lo largo de los siglos. El intérprete realizará un viaje musical que abarcará desde el Renacimiento y el Barroco hasta el periodo romántico y la música española del siglo XX, utilizando instrumentos históricos como la vihuela, el laúd renacentista, la guitarra barroca, la guitarra romántica y la guitarra clásica. Con una amplia trayectoria profesional, Jacinto Sánchez ha participado en numerosos festivales dentro y fuera de España, en ámbitos como la música de cámara, la música antigua y la guitarra.

Miki Dkai lleva su monólogo familiar al Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este sábado a las 20.30 horas el espectáculo de humor Bienvenidos al mundo hilarante de Miki Dkai, un monólogo cómico en el que el artista abre las puertas de su vida cotidiana para compartir, con ironía y cercanía, su experiencia como padre de familia. A lo largo del espectáculo, Miki Dkai retrata situaciones domésticas del día a día junto a su esposa, 'La Pilar', y sus hijas, mostrando con humor cómo lo cotidiano puede convertirse en una auténtica aventura familiar.

Con una trayectoria que incluye apariciones en espacios como TVE, Comedy Central y El Club de la Comedia, el humorista ofrece una propuesta con un marcado estilo andaluz que promete risas continuas. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para mayores de 16 años.