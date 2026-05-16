Una nueva exposición en la Sala El Brocense de Cáceres cuestiona el fracaso del lenguaje en la era digital

En una época marcada por la velocidad, el ruido constante y la saturación de mensajes, hacerse escuchar parece cada vez más complicado. Precisamente sobre esa incapacidad contemporánea para comunicar gira 'Entre actos de comunicación', la nueva exposición del artista alicantino Pablo Bellot que desde este viernes puede visitarse en la Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres.

La muestra propone una reflexión sobre los límites del lenguaje y sobre cómo el individuo actual intenta transmitir emociones, ideas o reivindicaciones en medio de un contexto donde la información circula de manera incesante y muchas veces acaba diluyéndose. Bellot convierte esa sensación de frustración comunicativa en el eje central de un trabajo que lleva desarrollando desde hace más de una década bajo el título 'Actos de comunicación'.

A través de piezas donde los mensajes aparecen alterados, incompletos o incluso agresivos, el artista cuestiona el propio fracaso del lenguaje como sistema. Sus obras no buscan ofrecer respuestas cerradas, sino abrir espacios de tensión e incertidumbre donde el espectador se enfrenta a comunicaciones fragmentadas, deformadas o imposibles de descifrar por completo.

La exposición reúne distintos formatos y materiales. Dibujo, pintura, sonido o cerámica conviven en una propuesta artística que explora constantemente la relación entre el mensaje y el medio utilizado para transmitirlo. La repetición de elementos, la superposición de trazos o las vibraciones sonoras funcionan como mecanismos que desplazan el significado original y generan nuevas interpretaciones.

Imagen de la exposición. / Diputación de Cáceres

Todo ello dentro de una estética marcada por la austeridad visual. El negro y el blanco dominan gran parte de la obra de Bellot, junto a un trazo intenso y directo que remite al dibujo espontáneo y al gesto casi impulsivo. Esa economía de recursos se convierte también en parte del discurso artístico: comunicar mucho a través de lo mínimo.

Más allá de la pintura, el trabajo de Bellot incorpora además proyectos de carácter instalativo en los que aparecen de forma recurrente conceptos como la violencia, la ausencia, el humor o la saturación informativa. Elementos que, en conjunto, terminan dibujando una reflexión sobre las contradicciones del ser humano y sobre la dificultad creciente para conectar realmente con los demás: "¿Qué hacer cuando el individuo es incapaz de hacerse oír, de hacer llegar su mensaje entre la velocidad y saturación informativa contemporánea?".

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 13 de junio en la Sala de Arte El Brocense de la calle San Antón, en horario de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Una trayectoria consolidada

Pablo Bellot (Alicante, 1976) es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Altea de la Universidad Miguel Hernández y cuenta con un Máster en Gestión y Producción Artística por la Universidad de Murcia. Además, completó estudios de doctorado en Artes Visuales en la Universidad de Valencia.

Pablo Bellot. / Diputación de Cáceres

A lo largo de su trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos y becas vinculadas a la creación contemporánea, entre ellas la Beca de Creación Artística del MUSAC, la Bienal Ciudad de Pamplona o la convocatoria de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante.

Su obra ha podido verse tanto en exposiciones individuales como colectivas celebradas en espacios e instituciones culturales de referencia, entre ellas el IVAM, la Bienal de Amposta, la Galería Aural o la PUTIKLUB Gallery de Berlín.