La nueva infraestructura energética de Cáceres, como nunca la habías visto: las imágenes a vista de pájaro

Las obras del CIIAE (Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético) avanzan en su fase final y desde la empresa Gévora, que está ejecutando la actuación en UTE con Sacyr, han mostrado la futura infraestructura como nunca antes se había podido ver: a vista de pájaro. Este recinto tendrá un papel relevante en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la investigación aplicada.

La idea es que la ciudad cuente a lo largo del próximo verano con el nuevo e imponente recinto tecnológico que va a revolucionar el mapa de las energías no solo a nivel nacional, también mundial. La actuación que se está acometiendo en las instalaciones de El Cuartillo (entre la Facultad de Filosofía y Letras y la pista polideportiva) y va como un tiro, con la previsión de que concluyan incluso antes del plazo.

Entrega de la primera fase

El pasado mes de diciembre se produjo la entrega de la primera fase de la construcción. Las constructoras ya habían concluido el edificio de la planta piloto y baterías de flujo, un almacén anexo y el vial de acceso desde el campus universitario. Aún restaban la incubadora de empresas y el edificio principal, que se prevé que estén concluidos en las próximas semanas.

Solo en el inmueble de planta piloto hay una parte de talleres de investigación y otra zona administrativa. Tiene capacidad para unos 43 investigadores, numerosas salas de amplia superficie, un espacio para impresión 3D y 2.000 kilovatios de potencia eléctrica, el equivalente a lo que necesitan unas 400 viviendas.

Cabe recordar que la totalidad de las obras debían concluir el próximo 30 de junio. Para esa fecha, salvo problemas de fuerza mayor, ya tendría que estar todo equipado. El objetivo es que, durante los meses del próximo verano, los científicos comiencen a trasladarse desde su sede provisional en la Escuela Politécnica al macrocomplejo energético. Cabe destacar que, actualmente, ya hay más de un centenar de investigadores.

La inversión

El complejo del CIIAE supondrá una inversión en infraestructuras de 23,837 millones de euros sin IVA, a lo que hay que sumarle la inversión en equipamiento y la partida de recursos humanos. Así, este proyecto cuenta ya con el 94,9% comprometido del total de inversión prevista.

En cuanto al equipamiento, establecido en 24.729 millones de euros sin IVA, ya está comprometido casi el cien por cien. De hecho, los edificios ya terminados están empezando a dotarse del equipamiento técnico necesario para su funcionamiento, según ha indicado el coordinador de la obra y del equipamiento y técnico de Fundecyt, Francisco Díaz.

Las imágenes de la visita de la consejera Mercedes Vaquera a las obras del CIIAE / Jorge Valiente

Hace apenas dos semanas, el Boletín Oficial del Estado dio un nuevo paso administrativo con la publicación de la segunda adenda al convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia, el Ciemat, la Junta de Extremadura y Fundecyt. La principal cifra que deja el documento es el presupuesto global previsto con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 52,929 millones de euros. De esa cantidad, 24,954 millones se destinan a la construcción del centro y 27,975 millones al equipamiento científico y tecnológico. Dentro del primer bloque, la mayor partida corresponde a las edificaciones, con 21,707 millones, mientras que el equipamiento concentra 27,725 millones.