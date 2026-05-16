El parque acuático de Casar de Cáceres perdió los Incentivos Regionales (9 millones de euros) y tramita una nueva ayuda

El parque acuático proyectado en Casar de Cáceres suma un nuevo capítulo de incertidumbre administrativa tras la salida de Donald Caspar Huijsen, el principal inversor del proyecto. La Junta de Extremadura ha confirmado que el expediente de Incentivos Regionales que tenía concedido la iniciativa (9 millones de euros) decayó porque no se entregó documentación en plazo, aunque sus promotores han vuelto a solicitar una nueva ayuda que se encuentra actualmente en tramitación.

Así lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, tras ser preguntado por la situación del proyecto, que en los últimos días ha vuelto al foco después de que Felipe Hurtado, uno de sus promotores, confirmara que una empresa extremeña ha asumido ahora el control de la iniciativa y busca financiación internacional para intentar sacarla adelante.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía de la Junta de Extremadura. / E. P.

"Nosotros estamos para ayudar y acompañar los proyectos de inversión, no entramos en valorar decisiones empresariales", ha indicado Santamaría sobre la retirada del principal inversor. El consejero ha explicado que el parque "tenía concedido un expediente de incentivos que decayó por un tema de que no se entregó una documentación a tiempo" y que ahora "el inversor ha vuelto a solicitar otro expediente" que la Junta está tramitando.

Nueva tramitación

La aclaración del consejero introduce un matiz relevante en el futuro del parque acuático. La ayuda inicial, que rondaba los nueve millones de euros, ya no está vigente en los mismos términos, por lo que el proyecto depende ahora de una nueva solicitud administrativa.

Galería de fotos | Los primeros pasos del parque acuático de Casar de Cáceres / Junta de Extremadura

Santamaría ha evitado entrar en la salida de Huijsen y ha situado el papel de la Junta en el acompañamiento institucional a las inversiones privadas. "Estamos para acompañar este y todos los proyectos que generen riqueza y empleo y oportunidades para los extremeños", ha subrayado.

Un proyecto pendiente de financiación

El parque acuático del Casar, previsto en la zona de El Higueral, fue declarado Proyecto de Interés Autonómico (Premia) y contemplaba una inversión de unos 54 millones de euros sin impuestos. Sus promotores mantienen ahora negociaciones con nuevos inversores, principalmente extranjeros, mientras tratan de recomponer la estructura societaria y financiera tras la salida del principal capital privado.

El proyecto fue anunciado en 2021 como una de las grandes iniciativas turísticas del entorno de Cáceres, con más de un centenar de empleos previstos. Sin embargo, los retrasos administrativos, el encarecimiento de los materiales, los problemas de financiación y ahora la pérdida del expediente inicial de incentivos vuelven a situar su futuro en una fase decisiva.