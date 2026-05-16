Así ha sido el robo en uno de los restaurantes del chef cacereño José Pizarro en Londres

El chef cacereño José Pizarro ha denunciado en sus redes sociales un nuevo robo en su pequeño bar de tapas de Londres. El cocinero de Talaván, uno de los grandes embajadores de la gastronomía española en Reino Unido y condecorado en 2024 con la Medalla de Extremadura, ha explicado que se trata ya del cuarto asalto que sufre el establecimiento en los últimos dos años.

"Hoy han vuelto a entrar a robar en nuestro pequeño bar de tapas. Otra vez", ha escrito Pizarro en un mensaje en redes sociales donde ha trasladado su cansancio por una situación que, según ha relatado, no afecta solo a su negocio. El chef ha señalado también que varios miembros de su equipo han sufrido robos de teléfonos móviles cuando regresaban a casa después del trabajo.

El cocinero extremeño ha querido convertir lo ocurrido en una denuncia más amplia sobre la realidad que, a su juicio, atraviesan muchos pequeños negocios en Londres. "Me rompe el corazón ver que tantos establecimientos en Londres están pasando por esto una y otra vez", ha señalado en su publicación.

El esfuerzo que hay detrás

Pizarro ha recordado que detrás de cada local hay trabajadores que sostienen familias, pagan facturas y mantienen en pie negocios construidos con muchas horas de trabajo. "Nuestro personal trabaja duro, hace todo lo posible, apoya a sus familias y paga sus facturas", ha indicado.

El chef ha lamentado además la sensación de desprotección que viven quienes emprenden, pagan tributos y generan empleo. "Pagamos más impuestos que nunca, cantidades enormes, trabajamos jornadas interminables para crear puestos de trabajo e intentar construir buenos lugares para nuestras comunidades", ha señalado.

El chef internacional José Pizarro. / EL PERIÓDICO

Su mensaje ha sido especialmente crítico con el deterioro que percibe en el entorno de los negocios. Pizarro ha afirmado que las calles están "cada vez más sucias y menos seguras" y ha asegurado que, en muchas ocasiones, parece que "el sistema protege más a los criminales y ladrones que a las personas que intentan hacer lo correcto". "Todo está al revés", ha resumido.

Abrirán con normalidad

Pese al nuevo robo, el chef cacereño ha confirmado que nadie ha resultado herido y que el establecimiento abrirá con normalidad durante el fin de semana. "Gracias a nuestro gran equipo abriremos como siempre", ha explicado antes de agradecer las muestras de apoyo recibidas tras hacer pública la situación.

José Pizarro, nacido en Talaván en 1971, es una de las figuras extremeñas con mayor proyección internacional. Desde su llegada a Reino Unido hace más de 26 años, ha sido uno de los cocineros que más han contribuido a situar la gastronomía española en las mesas londinenses. Regenta varios restaurantes en la capital británica, ha publicado libros de cocina en inglés y ha participado en programas de televisión como ‘Saturday Kitchen’, de la BBC, o ‘Sunday Brunch’, de Channel 4.

Su trayectoria fue reconocida en 2024 con la Medalla de Extremadura, el máximo galardón institucional de la comunidad autónoma. Ahora, el chef ha utilizado su altavoz público para denunciar una situación que, según ha trasladado, golpea de forma repetida a pequeños empresarios, trabajadores y negocios de barrio en Londres.