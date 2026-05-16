Los vecinos del centro de Cáceres recuperarán en 2028 su histórico centro de salud: el Caballo

La vuelta del centro de salud Zona Centro de Cáceres a su histórica ubicación de la avenida Hernán Cortés continúa avanzando, aunque de forma lenta. El Servicio Extremeño de Salud (SES) formalizó el pasado mes de abril el contrato para la redacción del proyecto de reforma del edificio, un paso clave dentro de una actuación largamente esperada por los usuarios del área sanitaria.

Según la nueva información trasladada, la previsión es que a finales de este año esté completada toda la fase técnica y administrativa del proyecto, incluyendo su redacción definitiva, supervisión y aprobación. Una vez concluido ese proceso, el SES podrá iniciar la licitación de las obras de reforma del inmueble.

El calendario previsto sitúa así el inicio de las obras ya en una fase posterior, con un plazo estimado de ejecución de aproximadamente un año desde el comienzo de los trabajos. De este modo, los miles de usuarios a los que atiende el centro podrían volver al 'Caballo' en 2028.

Imagen actual del interior del centro. / SES

La actuación permitirá recuperar para uso sanitario el edificio donde actualmente se encuentra la Dirección de Salud y devolver el servicio de atención primaria a una ubicación histórica para miles de vecinos del centro de la ciudad.

Mejora en la accesibilidad y zona exterior

El proyecto contempla una transformación integral del inmueble para adaptarlo a las necesidades actuales de accesibilidad, funcionalidad y atención sanitaria. Uno de los principales problemas detectados en el edificio es precisamente su falta de accesibilidad, ya que dispone de dos plantas y carece de ascensor, además de presentar una distribución interior considerada poco funcional.

Por ello, el futuro proyecto incluye prácticamente una reorganización completa de los espacios interiores, así como actuaciones en el exterior del inmueble. Entre ellas destaca la creación de un itinerario accesible que permita salvar el desnivel existente entre la calle y el acceso a la planta inferior del centro sanitario.

También se prevén intervenciones destinadas a abrir visualmente la zona exterior y reducir los problemas de vandalismo que sufre actualmente el entorno.

Imagen del exterior de la planta inferior del centro, normalmente vandalizado. / SES

El contrato para redactar el proyecto cuenta con un presupuesto de 53.200 euros, IVA incluido, cantidad destinada a la elaboración integral de toda la documentación técnica necesaria para poder licitar posteriormente las obras. Entre ella se incluye el proyecto arquitectónico, las instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la supervisión técnica correspondiente.

Servicios

El futuro centro de salud Zona Centro atenderá a unos 13.400 usuarios y contará con una superficie útil aproximada de 1.300 metros cuadrados. El plan funcional elaborado por el SES contempla diez consultas médicas y otras diez de enfermería, además de espacios específicos para pediatría, matrona, odontología e higienista dental, una sala de urgencias, áreas administrativas, salas de espera más amplias y baños adaptados.

Actualmente, el servicio continúa funcionando provisionalmente en el Hospital Provincial (que se transformará en un centro de artes escénicas) desde su traslado en 2019, un edificio que además comparte espacio con el centro de salud de Puerta de Argel, también de reforma.

P.P.

Desde el SES ya señalaron anteriormente que el objetivo de esta actuación es "mejorar las condiciones de atención sanitaria a la zona centro, devolviendo el servicio a su ubicación original con instalaciones modernizadas y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos".