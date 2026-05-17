La ampliación de Capellanías empujará la demanda de vivienda para trabajadores en Cáceres

El mercado inmobiliario de Cáceres tiene un nuevo factor que observar con atención: el desarrollo de Las Capellanías y la ampliación de suelo industrial prevista en su entorno. Durante años, la falta de parcelas disponibles ha sido una de las quejas recurrentes del tejido empresarial cacereño. Ahora, con el avance de Capellanías II, esa carencia empieza a desbloquearse y abre una derivada que no siempre se mide desde el primer momento: dónde vivirán quienes trabajen en las nuevas empresas.

El Ayuntamiento de Cáceres comunicó en marzo de 2025 que ya contaba con el 75% de las 56 hectáreas previstas para la ampliación del polígono, tras operaciones como la permuta con Pronorba para disponer de una parcela de 260.000 metros cuadrados. La previsión municipal era alcanzar el 100% del suelo y que la Junta de Extremadura, a través de Avante, se encargara de urbanizar y desarrollar el nuevo espacio industrial.

Ese avance se ha reforzado después con Capellanías II. El propio consistorio ha vinculado la ampliación del polígono a la implantación de empresas y a la mejora de la oferta de empleo, y la Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación dio el visto bueno inicial a la modificación del Plan General Municipal relativa al suelo urbanizable del sector Capellanías II. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, defendió que sin suelo industrial "no hay empresas ni se fija población", una frase que resume la lectura económica y demográfica que el gobierno local hace del proyecto.

Una ciudad de 96.651 habitantes ante una nueva presión

Cáceres no es Madrid, Málaga o Valencia, pero tampoco se puede leer ya como un mercado inmóvil. La ciudad figura en las cifras oficiales del INE de 2025 con 96.651 habitantes, mientras la provincia suma 387.752. Es una escala urbana suficiente para que cualquier nueva bolsa de empleo estable o semiestable tenga efectos sobre alquiler, compra, movilidad diaria y barrios próximos a los accesos industriales.

La clave no está solo en cuántas empresas lleguen, sino en qué tipo de empleo generen. La logística, la distribución, los centros de datos, los servicios auxiliares, el mantenimiento, la seguridad, la limpieza industrial, el transporte y la actividad administrativa asociada a nuevas instalaciones no producen la misma demanda residencial que una industria clásica aislada. Generan turnos, entradas y salidas diarias, necesidades de aparcamiento, transporte público y vivienda para trabajadores que pueden buscar alquiler antes que compra.

En una ciudad media, esa demanda no siempre se reparte de forma homogénea. Tiende a mirar primero hacia las zonas mejor conectadas con el polígono, hacia barrios con acceso rápido a rondas y carreteras, y hacia municipios próximos si el precio o la oferta de Cáceres capital no encajan. Ahí aparecen barrios y áreas residenciales donde el mercado puede moverse antes: zonas del entorno norte, sur y oeste, áreas con pisos de tamaño medio, promociones nuevas y viviendas de alquiler que puedan ser ocupadas por trabajadores desplazados.

Alquiler y compra ya suben en Cáceres

El posible efecto de Las Capellanías llega con un mercado residencial que ya muestra señales de encarecimiento. Según el informe de precios de idealista, el alquiler en Cáceres capital se situó en abril de 2026 en 8,3 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8,2%. En la provincia, el precio fue de 7,7 euros por metro cuadrado y el incremento anual alcanzó el 9,3%.

La venta también se ha movido con fuerza. En abril de 2026, idealista situó el precio de la vivienda en venta en Cáceres capital en 1.634 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 15,3% y máximos en varios ámbitos de la ciudad, incluidos el centro, el casco antiguo, el norte-campus universitario y la zona sur.

Esa foto obliga a matizar. Extremadura sigue siendo más barata que el conjunto nacional en vivienda libre: el Consejo Económico y Social de Extremadura, con datos del Ministerio de Fomento, situó el precio medio regional en 933 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2025, frente a 2.230 euros en España. Pero esa diferencia no impide tensiones locales en Cáceres si la oferta disponible no crece al mismo ritmo que la demanda.

De la nave al piso: el efecto arrastre

La ampliación de suelo industrial suele medirse por metros cuadrados, inversiones y empleo. Sin embargo, su impacto real se comprueba también en la vivienda. Si una empresa se instala en Las Capellanías y necesita trabajadores, esos trabajadores tienen que llegar cada día, aparcar, comer, consumir y, en muchos casos, buscar casa. La vivienda próxima pasa entonces a formar parte de la competitividad del polígono.

El efecto puede ser positivo. Más empleo puede atraer población, fijar jóvenes, activar viviendas vacías, aumentar el consumo en comercios y reforzar el papel de Cáceres como capital provincial de servicios. Pero también puede producir un encarecimiento selectivo si la oferta es escasa, si la demanda se concentra en pocos barrios o si parte de los compradores se anticipan a la revalorización del suelo.

La vivienda para trabajadores industriales no siempre es la vivienda de mayor precio. Muchas veces es alquiler de dos o tres dormitorios, piso compartido temporal, vivienda de tamaño medio para familias jóvenes o compra asequible en barrios bien comunicados. El problema aparece cuando ese segmento ya está tensionado y compite con estudiantes, empleados públicos, sanitarios, profesores, trabajadores del comercio y familias que llevan años intentando independizarse.

CC Green cambia la escala del debate

El desarrollo industrial de Cáceres no se explica solo por empresas logísticas o de distribución. El proyecto CC Green ha elevado la escala del debate. El Diario Oficial de Extremadura recogió la declaración del centro de datos neutro en carbono como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico, con una inversión prevista de 1.040 millones de euros y una creación de empleo de 220 UTA. El documento oficial sitúa el proyecto en el término municipal de Cáceres e incorpora una planta fotovoltaica de autoconsumo de 218 MW y un lago artificial inicialmente previsto con 52.608 metros cuadrados de lámina de agua, vinculado a la refrigeración.

El Ayuntamiento, la Junta de Extremadura e Ingenostrum firmaron después un protocolo para integrar el proyecto en Capellanías II. El alcalde, Rafael Mateos, defendió entonces que lo que era un proyecto independiente pasaría a integrarse en la planificación de la ampliación del polígono y que CC Green sería "la gran empresa de este espacio industrial y el motor de lo que será Capellanías II".

La operación introduce un perfil nuevo de demanda. Un centro de datos no solo requiere construcción inicial. Puede atraer proveedores tecnológicos, mantenimiento especializado, seguridad, energía, climatización, obra civil, telecomunicaciones, servicios administrativos y perfiles cualificados. Parte de esa demanda será local, pero otra parte puede venir de fuera. Si esos trabajadores no encuentran vivienda adecuada, el atractivo del proyecto se resentirá y la presión se trasladará al alquiler.

Las Capellanías se moderniza

El crecimiento no se limita a adquirir suelo. El Ayuntamiento ha consignado un millón de euros en el ejercicio 2026 para mejorar infraestructuras y servicios en el polígono de Las Capellanías, con actuaciones como asfaltado, redacción de un proyecto integral, saneamiento, red eléctrica, ordenación industrial y cámaras de videovigilancia. El consistorio también ha señalado que existe una disponibilidad del 85% de las parcelas dentro de la estrategia de ampliación del suelo industrial.

Además, el proyecto de presupuestos municipales de 2026 reserva 1.584.531,58 euros para la ampliación del polígono de Las Capellanías, otro millón para su modernización y 324.300 euros para rehabilitación de viviendas municipales destinadas a alquiler social. La coincidencia no es menor: desarrollo económico y vivienda empiezan a aparecer dentro del mismo presupuesto, aunque todavía como partidas separadas.

La pregunta urbana es si esa relación será suficiente. Modernizar un polígono sin anticipar vivienda y transporte puede convertir el éxito empresarial en un problema cotidiano. Al contrario, planificar vivienda, alquiler social, movilidad, aparcamientos disuasorios, transporte público y conexiones peatonales o ciclistas puede hacer que la expansión industrial tenga un efecto más equilibrado.

Quién puede notar primero la presión

El impacto no será idéntico para todos los barrios. El mercado residencial puede notar antes la presión en zonas con buena salida hacia Las Capellanías, en viviendas con precios todavía más accesibles que el centro, en promociones nuevas y en pisos de alquiler de tamaño medio. La zona sur aparece en los informes de mercado como una de las que ya registra subidas relevantes en venta, mientras que Río Tinto-Aldea Moret mantiene precios más bajos, lo que puede convertirla en área sensible si se produce una búsqueda intensa de vivienda asequible.

FOTOGALERÍA | El alcalde de Cáceres anuncia inversiones en Capellanías durante la Asamblea de Apilca / Jorge Valiente

También pueden ganar atractivo los municipios cercanos a la capital si ofrecen vivienda más barata y buena conexión por carretera. En ese caso, el efecto de Las Capellanías no se limitaría al término municipal de Cáceres, sino que se extendería a su área funcional: Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz o localidades situadas en ejes de movilidad cotidiana.

Ese movimiento puede ser una oportunidad para fijar población en el entorno, siempre que se evite repetir el modelo de ciudad dormitorio sin servicios. Si el trabajador se desplaza todos los días al polígono, necesita vivienda, pero también necesita transporte, guarderías, centros de salud, comercio básico, ocio, conectividad digital y horarios compatibles con turnos industriales.

Vivienda protegida y suelo público

La vivienda protegida aparece como uno de los mecanismos para evitar que el crecimiento económico expulse a quienes deberían beneficiarse de él. Extremadura actualizó en 2025 los precios máximos de compraventa o adjudicación de vivienda protegida, con una subida del 2,8% respecto a la anualidad anterior, según publicó el Diario Oficial de Extremadura.

Ese marco puede resultar relevante si Cáceres quiere acompañar la expansión industrial con oferta residencial asequible. No basta con confiar en que el mercado libre responda por sí solo. Las promociones protegidas, el alquiler social, la rehabilitación de viviendas municipales y la movilización de pisos vacíos pueden ayudar a absorber demanda sin tensionar todavía más el alquiler privado.

La planificación también debe mirar al suelo. La permuta de terrenos industriales por parcelas urbanizables puede facilitar la implantación de empresas, pero conviene medir su impacto sobre la oferta residencial futura. Si se libera suelo urbano o se habilitan ámbitos para nuevas viviendas, habrá que decidir qué parte se destina a vivienda libre, qué parte a vivienda protegida y qué condiciones se imponen para evitar operaciones puramente especulativas.

El riesgo de llegar tarde

Cáceres tiene margen para anticiparse, pero no demasiado. La experiencia de otras ciudades demuestra que el mercado inmobiliario suele reaccionar antes de que los proyectos estén en marcha. La expectativa de una gran inversión, de un centro de datos, de más empleo o de una mejora logística puede bastar para mover precios, activar compras de inversores y reducir la oferta de alquiler disponible.

Por eso la ciudad necesita datos antes de que llegue la tensión. Número estimado de empleos por fases, perfiles profesionales, previsión de trabajadores desplazados, demanda de alquiler temporal, transporte público necesario, viviendas vacías por barrios, suelo disponible para vivienda protegida y evolución trimestral de precios. Sin ese cuadro, el debate queda reducido a intuiciones.

La ampliación de Las Capellanías puede ser una oportunidad para Cáceres y para Extremadura. Puede atraer empresas, generar empleo y reforzar el papel logístico de la ciudad. Pero si el crecimiento industrial no se acompaña de vivienda accesible y movilidad bien pensada, el éxito tendrá un coste: alquileres más altos, más desplazamientos en coche, barrios tensionados y trabajadores obligados a vivir lejos del empleo que sostiene la nueva economía cacereña.