El Arco por donde es precioso recorrer la muralla de Cáceres

La calle del Arco de la Estrella nos conduce directamente a la plaza de Santa María, en el corazón de la ciudad monumental de Cáceres. La primera parada la marca la Librería Diocesana San Pedro de Alcántara, que lleva el nombre de quien fue santo, reformador de la Orden franciscana, escritor, asceta, fundador de conventos, consejero de Reyes y de grandes personalidades de su época. Su nacimiento en la villa de Alcántara en los últimos años del siglo XV, tiene lugar en un momento trascendental para la Historia de España, iluminado por decenas de pensadores, militares, hombres de fe y artistas que tienen en la gesta americana su máximo exponente. San Pedro es uno de los grandes Santos del siglo XVI. Para la Iglesia, su figura supone una llamada a la reforma permanente mediante una espiritualidad que ha dado grandes frutos. La directora de la librería, una auténtica joya dependiente de la diócesis de Coria-Cáceres, es María Dolores Corchado Galán y la auxiliar, María Aranzazu Galán Delgado. Ofrece material religioso, catequético, pedagógico y didáctico. Artículos de regalo y culto (láminas, cuadros, medallas, figuras, vídeos, montajes, dvds, vestiduras, velas incienso, carbón y un largo etcétera). Trabajan con todas las editoriales de libros religiosos.

La del Arco de la Estrella arranca precisamente en el arco del mismo nombre, que es la puerta principal de entrada a la Ciudad Monumental de Cáceres. Une la Plaza Mayor con la Plaza de Santa María ambas centros neurálgicos de la ciudad antigua y nueva durante siglos. De estilo barroco, fue construido por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII sobre una construcción del siglo XV, es un arco rebajado de gran amplitud y en esviaje, hecho de esta forma para facilitar el paso de los carruajes a la Ciudad Monumental. Está construido mediante perforación de la muralla, que conserva su almenaje.

En la parte posterior hay un templete en el que está la estatua de la Virgen de la Estrella que le da el nombre al arco. A esta imagen se confiaban los viajeros cuando salían de la ciudad y a ella agradecían su regreso. Está considerado como la puerta más importante de la Ciudad Monumental, ya que fue el lugar elegido por la Reina Católica para jurar los Fueros y privilegios en 1477, también en este mismo arco juró los Fueros a la ciudad el rey Fernando “El Católico” en 1479. Es precioso pasear por la muralla sobre el Arco de la Estrella.

Seguimos avanzando por la que seguramente es la calles más visitada por los turistas en su parada en Cáceres. Desemboca en la plaza de Santa María, situada en la parte baja de la Ciudad Monumental y primer espacio abierto de la zona amurallada. Amplia y libre de obstáculos, su empedrado es liso y cómodo para los largos paseos por esta parte histórica de Cáceres. Rodeada de edificios emblemáticos como el Palacio Episcopal, el Palacio de Mayoralgo y la Iglesia Concatedral de Santa María, esta plaza es la carta de presentación del tesoro arquitectónico de la ciudad amurallada, el comienzo perfecto para realizar un viaje en el tiempo y visitar un lugar lleno de historia donde las casas nobiliarias tenían la forma de fortalezas.

Ya en Santa María llama la atención el Palacio Episcopal, mandado ampliar a finales del siglo XVI por el Obispo Pedro García de Galarza a partir del cuerpo posterior original (siglo XIV). Su escudo se puede apreciar en la fachada; destaca su portada de arco de medio punto con doble almohadillado de sillería, flanqueada por dos medallones que representan al Viejo y al Nuevo Mundo. Consta de dos portadas más, una trasera trasladada del antiguo Seminario de Galarza (siglo XVII) y otra lateral con bello escudo.

El origen

Y de frente, Santa María. Es el templo cristiano más importante de Cáceres y, desde el año 1957, posee rango de Concatedral. El origen de esta iglesia se remonta al siglo XIII dentro de las características del románico. Sufrirá una reforma que ocupará desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI en estilo tardogótico. Serán conservados de su etapa románica canecillos tardorrománicos, las cabezas de la viga que asoma al exterior, sobre las puertas góticas occidental y meridional.

El templo está construido en sillería, destacando al sobriedad del exterior, típica de la arquitectura medieval española. Debido a su reconstrucción entre los siglos XV y XVI se impregna de elementos de transición hacia el gótico y renacentistas, que son visibles en la torre y el coro. Entre los espacios más destacables de la Concatedral de Santa María de Cáceres están las dos portadas del templo. La principal, y más característica que da acceso desde la Plaza Mayor, se sitúa en el lado del Evangelio y es singular su arco apuntado gótico, correspondiente a finales del siglo XIII y principios del XIV.

Una vez dentro del templo, el gótico es visible en las tres naves, del Evangelio, nave central y nave de la Epístola, de cinco tramos con bóveda de crucería, sobresaliendo las tres bóvedas absidiales en torno a la Capilla Mayor. El retablo mayor de esta capilla es una de las joyas del templo y del renacimiento español, elaborado en madera de cedro y roble. A los pies del templo se eleva la tribuna del coro realizada por el maestro Pedro de Marquina a mediados del siglo XVI.

En el exterior de la Concatedral eleva su altura la torre de tres cuerpos trazada por el maestro Pedro de Ybarra y ejecutada en tal solo dos años, entre 1554 y 1556. Un recorrido por este templo permite conocer la riqueza del gótico en su interior, permitiendo al visitante contemplar obras como el Cristo Negro, escultura gótica del siglo XV de gran devoción entre el pueblo cacereño. En la puerta, la escultura de bronce de San Pedro de Alcántara, característica por tener los dedos de los pies dorados, debido a la devoción por parte de los creyentes, que besan sus pies por respeto. Es un autorretrato del escultor Enrique Pérez Comendador realizado en 1954.

Fotogalería | La calle del Arco de la Estrella de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

De ahi, al Palacio de Mayoralgo, propiedad de la Diputación de Cáceres. Fue inicialmente edificado sobre una construcción de época romana, de la que recientemente, durante la restauración, se han hallado algunos restos arqueológicos romanos. Señorial mansión de una familia que fundó un importante mayorazgo, el primero de la provincia y uno de los más antiguos de España, de ahí el nombre del palacio. El edificio presenta diversas fases constructivas: de estilo gótico es la fachada lateral y el patio; de finales del XV y principios del XVI es su fachada principal. En ella destacan dos bellas ventanas geminadas con mainel central en mármol y el escudo de la familia, renacentista de dos mitades: Águila y Torre (Blázquez-Mayoralgo). Su patio interior más antiguo conserva restos de arcos mudéjares y capiteles visigóticos reutilizados. En el patio posterior, valiosísimos restos romanos urbanos. Debajo del escudo hay una inscripción que dice: “Sé tú Señor para nosotros torre de fortaleza y se renovará como la del águila, nuestra juventud”, que hace referencia al escudo de armas de esta familia, medio águila y media torre. La fachada está reformada, pues quedó destruida por una bomba que cayó en la plaza de Santa María durante la Guerra Civil Española, en 1937. Como recomendación, es interesante visitar los restos arqueológicos romanos del palacio, se deberá hacer a través del Conjunto Arqueológico y Patrimonial de Bujaco.

Tampoco conviene dejar pasar por alto el Palacio de Hernando de Ovando, de estilo renacentista. Levantado a principios del siglo XVI en la Plaza de Santa María, fue mandado construir por D. Hernando de Ovando y su esposa Dª Mencía de Ulloa, a quienes podemos ver retratados en dos medallones en los ángulos del arco de la puerta principal. Por encima, en el friso, se lee la inscripción “Aeterna iustorum memoriae” que traducido quiere decir “La memoria de los justos es eterna”, ya que éste era el lema de la familia.

En el centro de la portada principal encontramos un óvalo con el escudo de Ovando-Ulloa y en la parte superior, en esgrafiado, un águila con escudo bajo corona, que perteneció a Doña Leonor de Ovando y Vera, autora de la reforma realizada en el siglo XVIII. El edificio se compone de cuatro crujías en torno a un claustro. Sobre la puerta de entrada al primer piso de la torre hay una inscripción referida al año 1480. El acceso a la parte superior se realiza a través de varios tramos de escalera adosados a los muros. Es un palacio privado, desde el zaguán de entrada se puede ver el patio sobre el que se articula el edificio.