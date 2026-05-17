El alcalde de Cáceres participa en una audiencia histórica con el rey Felipe VI este lunes

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, participará este lunes en la audiencia concedida por el rey Felipe VI a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, un encuentro institucional que tendrá lugar a las 10.00 horas en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.

La cita reunirá a representantes de las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y servirá para abordar asuntos estratégicos del grupo, centrado en la conservación, la promoción turística y la defensa de estos conjuntos históricos. Durante el encuentro también está prevista la entrega al monarca de un obsequio colectivo en representación de las ciudades miembros.

Cáceres forma parte de esta red junto a Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Todas ellas cuentan con cascos históricos reconocidos por la Unesco como lugares de Valor Universal Excepcional.

Una ciudad fundadora del grupo

La presencia de Cáceres tiene además un componente simbólico dentro de esta audiencia, ya que la ciudad fue una de las fundadoras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en 1993. En aquel acto constitutivo participaron Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Posteriormente se incorporaron Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de La Laguna, Ibiza/Eivissa, Tarragona, Mérida, Baeza y Úbeda.

La audiencia se celebrará en el Patio Central del Palacio Real de El Pardo. El acceso de las delegaciones y de los medios acreditados está previsto a las 9.30 horas, media hora antes del inicio del encuentro con Don Felipe.