Cáceres 2031 logra la mayor expansión europea en el punto clave de su candidatura

Cáceres 2031 continúa moviendo piezas fuera de España para reforzar su dimensión europea. La candidatura cacereña a Capital Europea de la Cultura ha sumado el apoyo oficial de ocho instituciones públicas de la región Nordeste de Rumanía, que representan conjuntamente a más de 700.000 habitantes.

El respaldo se ha producido en el marco del Public Digitalization Program (PDP), una iniciativa impulsada por la Fundación EBS y la Universidad de Extremadura (UEx). Las entidades adheridas forman parte de una red europea vinculada a la innovación pública, la transformación digital y el desarrollo territorial.

La operación encaja en una de las líneas recomendadas por el panel de expertos europeos en su informe de evaluación de las ciudades candidatas: ampliar las alianzas con Europa del Este. Para Cáceres, que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, el movimiento tiene una lectura política, cultural y territorial.

Rumanía entra en la red de apoyos

Entre las instituciones firmantes figuran la Agencia de Desarrollo Regional del Nordeste de Rumanía, el municipio de Iași, el municipio de Botoșani, el Consejo del Condado de Botoșani y los municipios y comunas de Hârlău, Pașcani, Siretel, Tamasi y Victoria.

Representrantes rumanos en el Ayuntamiento de Cáceres. / CEDIDA

La adhesión se formalizó durante la recepción oficial ofrecida por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, a la delegación rumana participante en el programa. El gesto permite a la candidatura exhibir nuevos apoyos institucionales en un momento en el que las ciudades aspirantes tratan de demostrar capacidad de cooperación internacional y arraigo europeo.

Desde Cáceres 2031 se subraya que estas alianzas no se limitan al plano protocolario. La candidatura plantea la cultura como una herramienta para conectar regiones, identidades y comunidades, con especial atención a los territorios periféricos y rurales. Esa idea resulta especialmente reconocible en Extremadura, una comunidad que busca ganar presencia en los circuitos culturales europeos sin perder su base territorial.

Trashumancia y cultura compartida

La nueva alianza tiene además un componente simbólico dentro de la filosofía de "Transcultura" y "Trashumancia Cultural, dos conceptos centrales del proyecto cacereño. La candidatura destaca que Extremadura y distintas regiones rumanas comparten tradiciones vinculadas a la trashumancia y al movimiento estacional de comunidades pastoriles.

Ese patrimonio común se presenta ahora como punto de partida para nuevas formas de cooperación entre territorios europeos. No se trata solo de mirar a las grandes capitales culturales, sino de construir una red entre zonas que comparten retos parecidos: despoblación, ruralidad, patrimonio, transición digital y necesidad de mayor cohesión.

En ese marco, el respaldo rumano refuerza el relato de una candidatura que quiere proyectar a Cáceres desde su singularidad histórica y patrimonial, pero también desde su capacidad para dialogar con otras periferias europeas.

Cooperación desde Extremadura

El director del programa y profesor de la Universidad de Extremadura, Carlos Ongallo, ha destacado que "este respaldo refleja la dimensión europea e internacional que está alcanzando Cáceres gracias a proyectos de cooperación, formación e innovación impulsados desde Extremadura".

La implicación de la UEx y de la Fundación EBS sitúa también a la universidad y al tejido de innovación pública como piezas de apoyo a la candidatura. Cáceres 2031 intenta así ensanchar su base institucional más allá del ámbito estrictamente cultural, incorporando actores relacionados con la formación, la digitalización y la cooperación territorial.

Con esta nueva red de apoyos, la candidatura cacereña continúa reforzando su posición europea mediante el intercambio de conocimiento, la cooperación institucional y la creación de vínculos culturales duraderos con otros territorios del continente. Para Cáceres, cada adhesión exterior suma en una carrera en la que la dimensión internacional será uno de los elementos clave de evaluación.