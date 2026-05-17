El castillo de un pueblo de Cáceres que es una joya del siglo XII te espera a 786 metros de altitud

Hoy viajaremos rumbo al Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara. Allí, colgado literalmente de las rocas, se encuentra Cabañas del Castillo, un municipio cacereño que es mucho más que un pueblo: es un viaje en el tiempo y un festín para los sentidos. Si te encanta la naturaleza en estado puro, esta es tu escapada.

Este enclave está formado por cuatro núcleos con mucha personalidad: la villa de Cabañas y sus pedanías de Solana, Retamosa y Roturas. Prepárate, porque las vistas de 360 grados te van a obligar a sacar el móvil cada cinco minutos y vas a inundar Instagram con tantas fotos.

Un castillo entre nubes y leyendas

El gran protagonista es, sin duda, su castillo. Situado a 786 metros de altitud, esta fortaleza de origen musulmán (siglo XII) corona el risco de cuarcita como una corona de piedra. Aunque hoy lo vemos en ruinas, su torre del homenaje sigue en pie, recordándonos la época en la que las órdenes militares de Trujillo y Calatrava vigilaban desde aquí toda la frontera sur del Tajo.

Subir hasta allí es una experiencia casi mística. Son apenas 800 metros de ascenso desde la plaza del pueblo, pero la pendiente es intensa. Eso sí, el esfuerzo tiene premio: desde arriba puedes contemplar el Sinclinal de Santa Lucía, una estructura geológica que los expertos comparan con los montes Apalaches de Estados Unidos por sus crestas paralelas y valles profundos. Es el lugar perfecto para sentirte el rey del mundo mientras los buitres leonados planean sobre tu cabeza.

Cuatro pueblos, cuatro tesoros por descubrir

Lo que hace especial a este municipio es que cada uno de sus núcleos tiene su propia "magia":

Cabañas del Castillo es el corazón administrativo y el punto de acceso al castillo. No te pierdas la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña (siglos XV-XVI), una joya del mudéjar extremeño con una portada de ladrillo preciosa. Justo al lado está la Picota de la Villa, un monumento medieval único porque, a diferencia de otros de piedra, este tiene el fuste de ladrillo y unos curiosos brazos de hierro en forma de serpientes o sierpes.

Solana de Cabañas. Aquí la historia se escribe en mayúsculas. En sus tierras se encontró la famosa Estela de Solana, una pieza del Bronce Final (hace unos 3.000 años) que hoy se guarda en el Museo Arqueológico Nacional. Además, su iglesia de San Miguel esconde un retablo rococó espectacular dedicado a Santa Lucía.

Retamosa de Cabañas es el rincón de la arquitectura serrana mezclada con grandes caserones coloniales. Estos últimos fueron construidos por antiguos "indianos" que regresaron de América con fortuna y buen gusto. Cerca de aquí, en las Apreturas del Almonte, puedes ver cómo el río corta la sierra en dos, creando un paisaje salvaje e inolvidable.

Roturas de Cabañas es el destino ideal para los amantes del slow travel y el avistamiento de aves. Su tranquilidad es absoluta y sus vistas de la sierra son el antídoto perfecto contra el estrés de la ciudad.

Naturaleza en estado puro: de trilobites a buitres leonados

Si te gusta la geología, estás en el paraíso. Las rocas que pisas en Cabañas del Castillo tienen unos 470 millones de años. Si te fijas bien en las paredes de cuarcita, verás cruzianas: huellas fosilizadas de trilobites que caminaban por el fondo marino cuando Extremadura estaba bajo el océano.

Para los amantes del senderismo, la Ruta de la Ortijuela (PR-CC 144) es la gran estrella. Son unos 5,4 km (ida) que conectan Cabañas con Navezuelas atravesando bosques de alcornoques y robles que en otoño se tiñen de colores imposibles. Durante el camino, podrías cruzarte con ciervos, jabalíes o incluso nutrias en las aguas cristalinas del río Almonte.

El sabor del Geoparque

No puedes irte de las Villuercas sin probar (y comprar) sus productos estrella, muchos de ellos con Denominación de Origen Protegida: miel Villuercas-Ibores (DOP), considerada una de las mejores de España. La de retama es dulce y clara, mientras que la de castaño es oscura y con un toque amargo que engancha. Queso Ibores (DOP) de cabra artesanal elaborado con razas autóctonas (Verata, Retinta o Serrana), con un sabor intenso y a veces untado con pimentón. Dulces tradicionales: prueba las mieleras, una masa frita bañada en miel que es el postre estrella de la zona, o las "tortas de rodilla", que se llaman así por la forma artesanal de elaborarlas sobre la rodilla.

Si buscas platos contundentes, la ensalada de perdiz escabechada de Solana es famosa, al igual que el cabrito y el cordero asado, fundamentales en cualquier fiesta que se precie.

Cuándo ir y consejos prácticos

Aunque cualquier época es buena, mi consejo es el otoño, es simplemente mágico por el cambio de color de las hojas y las neblinas matinales que envuelven el castillo. Si viajas en verano, aprovecha las noches frescas para cenar bajo las estrellas y contar los pueblos que se iluminan en el horizonte.

Mi consejo experto: si vas a subir al castillo, lleva calzado con buen agarre. La cuarcita puede ser muy resbaladiza si hay humedad, lleva agua y algo de frutos secos y sobre todo no olvides los prismáticos. Peña Buitrera es uno de los mejores sitios de España para ver aves rapaces de cerca. No tengas prisa por llegar, ya que es una pendiente pronunciada, no fuerces, descansa cada cierto tiempo.

En definitiva, Cabañas del Castillo y sus pedanías son ese rincón de Extremadura que te reconcilia con el mundo. Un lugar donde la geología te cuenta historias de hace millones de años y donde la hospitalidad de su gente te hace sentir, desde el primer minuto, como en casa.