Comprueba quiénes fueron los más rápidos en la Media Maratón de Cáceres: estos son los resultados

La Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad reunió este sábado en Cáceres a más de 1.800 corredores y una gran marea humana que no paró de animarles en todo momento y en cada una de las calles por las que corrieron los deportistas. Pese a que lo más importante era el ambiente que se generó, también es importante señalar que muchos de los participantes acudían a competir para intentar vencer en la carrera.

Resultados de la Media Maratón

En la categoría general masculina, el vencedor fue Félix Barrios Parra (que es natural de Fuente del Maestre). Terminó la carrera en 1.09.17. Justo un minuto después entró en meta el segundo clasificado: Ivan Roade Lago. El tercero fue Jorge Estalella García, que terminó en 1.13.22.

Fotogalería | Las imágenes de la Media Maratón en Cáceres / Carlos Gil

Por su parte, en la categoría femenina, la vencedora fue Alba Holguín, que finalizó el recorrido en 1.31.21. La atleta cacereño-leonesa (que también venció en la San Silvestre de este pasado año) quedó por delante de la segunda clasificada por apenas 23 segundos: Soraya Cantos hizo el recorrido completo en 1.31.44. La tercera fue Oihane Lodeiro Moreno, con un tiempo de 1.32.14.

Carrera de 10,5 kms

Por su parte, en la carrera de 10,5 kilómetros resultó vencedor Juan Francisco Cadenas Sánchez, que terminó el recorrido en 00.38.20. Le siguió Andrés Arrabal Martínez (00.38.41) y completó el podio Víctor Holgado Gilete (00.39.00). En la clasificación femenina venció Ana Mendo Rey (00.47.13) y le acompañaron en el podio Cristina Vázquez Puerto (00-47.41) y Andrea Morán Barrón (00.48.20).

Para comprobar todos los resultados, en este enlace se encuentra la clasificación definitiva de la Media Maratón de Cáceres. Por su parte, en este otro link podrás visualizar el resultado de la general de la carrera de 10,5 kilómetros.