Entre flores y árboles: el nuevo mirador que Cáceres disfruta con vistas al santuario de la Montaña

Cáceres cuenta con un nuevo mirador en su privilegiado entorno. Las espectaculares vistas a la Montaña que tiene la ciudad desde prácticamente cualquier punto de la misma son disfrutadas por los cacereños a diario. A esto, hay que añadirle un nuevo espacio construido con motivo de la Ronda Sureste en las inmediaciones de la carretera de Miajadas.

Este recorrido es un itinerario habitual para los miles de coches que pasan por allí a diario, pero también lo es para los viandantes que aprovechan la pasarela peatonal para sus rutinarios paseos en el sopié de la ladera de la Sierra de la Mosca.

Por la Ronda Sureste

Ya se anunció en el año 2018 que la construcción de la Ronda Sureste incluiría un espacio para pasear en el que habrá un mirador con vistas espectaculares de la ciudad, la Ribera del Marco y el santuario de la Virgen de la Montaña.

Galería | Así van las obras de la Ronda Sureste /

El espacio es precioso y tiene plantadas numerosas plantas y árboles para hacerlo aún más acogedor. En concreto, parecen genarios de color rojo, rosado y blanco. También hay pequeños árboles plantados para dar sombra y media docena de bancos para descansar.

El Calerizo

Además, cuenta con un pequeño espacio explicativo sobre El Calerizo y lo que esconde el subsuelo de Cáceres. "Se trata de un terreno karstificado, con una extensión de algo más de 15 kilómetros cuadrados, situado al sur de la ciudad. Su nombre se debe a las numerosas caleras que antiguamente fabricaban cal a partir del horneado de las calizas y dolomías. Dentro de este espacio, se sitúan varias cuevas. Las más conocidas son Maltravieso y El Conejar. La presencia de oquedades bajo el trazado de la Ronda Sureste hizo necesario modificar el proyecto original y construir este pequeño parque", señalan en la escritura.