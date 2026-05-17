El futuro del norte de Cáceres pasa por un AVE, una autovía y cinco vías rápidas: las claves de la protesta del 20 de mayo

La concentración convocada para el próximo 20 de mayo en Monfortinho quiere ser algo más que una protesta por las infraestructuras pendientes. El Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) y la Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura-Beira Baixa llegan a la cita después de una ronda de contactos con representantes de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura y con una reunión marcada en rojo cuando el pasado lunes una delegación de 11 personas, extremeñas y lusas, se sentaron con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, para seguir sumando apoyos a una cita clave.

Y es que Cáceres alza la voz: el 20 de mayo, el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova se convertirá en marco de la reivindicación. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España. La plataforma quiere colocar en el centro del debate tres reivindicaciones que considera inseparables: AVE, autovía y cinco vías rápidas para el norte de la provincia. No se trata solo de acortar tiempos de viaje. El argumento de fondo es territorial: sin conexiones competitivas, el norte cacereño pierde población joven, oportunidades empresariales, servicios y capacidad para engancharse a los corredores económicos que ya se mueven a otro ritmo.

La movilización tiene también un componente simbólico. Monfortinho, en la raya portuguesa, representa esa frontera que durante años ha sido vecindad cotidiana pero no siempre conexión real. Desde las comarcas del norte de Cáceres se mira a Portugal como salida natural hacia Lisboa, hacia la Beira Baixa y hacia una economía transfronteriza que necesita carreteras, tren y planificación pública para no quedar reducida a discurso.

Las exigencias

La autovía entre Moraleja y Monfortinho vuelve a aparecer como la pieza más visible de la reivindicación. Para los colectivos convocantes, completar esa conexión permitiría reforzar el enlace entre el norte de Extremadura y Portugal y convertir una demanda histórica en un corredor útil para vecinos, empresas, visitantes y transporte de mercancías. La Alianza Territorial Europea sostiene que completar los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco permitiría reforzar el corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de Cáceres, atraer empresas, facilitar actividad logística, mejorar la competitividad de las ya existentes y abrir nuevas oportunidades al turismo interior. La plataforma ha vinculado esta demanda con la lucha contra la despoblación y con la necesidad de crear empleo en las comarcas afectadas.

Pero la lectura que hacen los promotores va más allá del asfalto. La falta de comunicaciones rápidas se percibe como un factor que condiciona la economía local: dificulta la llegada de trabajadores, encarece la logística, reduce atractivo para nuevas inversiones y deja a muchas familias jóvenes ante una decisión conocida en los pueblos cacereños: quedarse con menos oportunidades o marcharse para poder construir un proyecto vital.

La migración de jóvenes no es solo una pérdida demográfica. También estrecha la base de consumo, debilita el relevo generacional en los negocios, reduce la demanda escolar y deja menos músculo laboral para sectores que sí podrían crecer con mejores accesos: turismo, agroindustria, logística, servicios avanzados o economía de cuidados. Por eso la plataforma intenta que la protesta no sea leída como una petición localista, sino como una advertencia sobre el futuro económico de una parte amplia de la provincia.

Pero, además, se refieren a la modernización del ferrocarril. Más allá del AVE, la provincia reclama una red de media distancia fiable. Las infraestructuras ferroviarias actuales son vistas como una barrera al turismo y al comercio, limitando el potencial de la capital cacereña como centro de servicios. Igualmente exigen la recuperación del tren Ruta de la Plata. Reclaman al Ministerio de Transportes que el futuro tren entre Madrid y Lisboa incluya paradas en Plasencia y Mérida, que se liciten de forma inmediata las obras de electrificación entre Talayuela y Humanes y que la Junta despliegue la Plataforma Logística de Fuentidueñas, con un total de 300 hectáreas de suelo industrial.

Igualmente, el MSU justifica su propuesta de abordar cinco vías rápidas con una longitud total de 90 kilómetros. La plataforma presenta estas actuaciones como una respuesta territorial a la pérdida de población y a la dificultad de acceso a servicios, empleo y oportunidades desde las comarcas del norte extremeño.

La propuesta de mayor calado político, por dirigirse al Estado, se centra en una doble actuación en el entorno de Plasencia. Por un lado, el colectivo pide convertir en vía rápida los primeros 15 kilómetros de la N-110, entre la segunda rotonda del puente Adolfo Suárez y el cruce de El Torno. Por otro, plantea una vía ciclista independiente de 50 kilómetros entre Plasencia y el puerto de Tornavacas.

Las otras cuatro actuaciones que describe el MSU se reparten entre carreteras de titularidad autonómica y una vía dependiente de la Diputación de Cáceres. En todos los casos, la filosofía es parecida: modernizar carreteras ya existentes mediante mejoras de trazado, arcenes más anchos, carriles para tráfico lento en pendientes, mejor señalización e iluminación suave en el entorno de núcleos urbanos.

La primera iniciativa dirigida al ministerio se apoya en la N-110, una carretera nacional que enlaza Plasencia con Soria a través de Ávila y Segovia. La plataforma pide que, en una primera fase, se actúe sobre los 15 primeros kilómetros hasta El Torno para facilitar el acceso al tren, a los servicios públicos y a la movilidad cotidiana entre Plasencia y el Valle del Jerte.

El MSU defiende una fórmula de vía rápida sin desdoblamiento completo: calzada única, mejoras puntuales del trazado, arcenes de entre 2 y 2,5 metros, tercer carril en las cuestas para vehículos lentos y refuerzo de la señalización y de la iluminación cerca de la ciudad. Según su argumento, sería una obra de impacto presupuestario contenido, pero con efectos visibles sobre la seguridad vial y la conectividad comarcal.

Las propuestas / El Periódco Extremadura

La segunda petición se orienta al turismo y a la movilidad sostenible. El colectivo reclama una vía ciclista independiente de 50 kilómetros entre Plasencia y Tornavacas, dividida en dos fases: 30 kilómetros hasta Cabezuela del Valle y otros 20 hasta el puerto. La plataforma la presenta como una infraestructura capaz de reforzar el turismo de interior y de conectar el eje del Jerte con otras rutas ya existentes o planteadas en el norte extremeño.

Además de esa doble reclamación estatal, el MSU propone a la Junta una mejora de la EX-203, entre Plasencia y Ávila por La Vera. Habla de una primera fase de 34,4 kilómetros entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, subdividida a su vez en dos tramos: Plasencia-Tejeda de Tiétar y Tejeda-Torremenga-Jaraíz.

Otra de las actuaciones se sitúa en la EX-208, entre Plasencia y Zorita. El colectivo prioriza el tramo urbano en Plasencia y los 6,6 kilómetros hasta la autovía EX-A1, con el argumento de que serviría para cerrar el anillo viario y dar acceso a la futura estación de alta velocidad Plasencia Norte.

El listado incluye también una vía rápida entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, con un primer tramo de 28 kilómetros hasta Montehermoso, y una actuación solicitada a la Diputación de Cáceres en la CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia. En este último caso, el MSU pone el acento en la intensidad de tráfico y en la siniestralidad del recorrido.

Servicios para una población que envejece

El debate sobre infraestructuras conecta directamente con otro problema de fondo: los hogares unipersonales y el envejecimiento. En muchos pueblos del norte cacereño, vivir solo no siempre significa elegir la soledad, sino adaptarse a una red familiar cada vez más lejos y a servicios que, cuando desaparecen, obligan a depender del coche, de un familiar o de la suerte.

Ahí entran los servicios asistenciales que el territorio reclama de forma indirecta cuando pide mejores comunicaciones: teleasistencia, ayuda a domicilio, transporte a demanda, atención sanitaria cercana, acompañamiento frente a la soledad no deseada y viviendas adaptadas. Sin carreteras seguras y tiempos razonables, incluso los servicios públicos que existen funcionan peor.

La preocupación por el cierre de servicios rurales se mueve en esa misma lógica. Cuando cierra una tienda, una oficina bancaria, una escuela o se reduce la atención sanitaria, el mensaje que reciben los vecinos es que vivir en el pueblo exige más esfuerzo que vivir en la ciudad. Las medidas contra esa dinámica pasan por mantener servicios de proximidad, apoyar negocios esenciales, facilitar vivienda asequible y garantizar conexiones reales entre cabeceras comarcales.

Cáceres, vivienda y presión inmobiliaria

La llegada progresiva de la alta velocidad y la mejora de las comunicaciones también abren otro frente: el mercado inmobiliario de Cáceres. La experiencia de otras ciudades muestra que una mejor conexión ferroviaria puede aumentar el atractivo residencial e inversor, especialmente si mejora la relación con Madrid, Lisboa o los polos universitarios y administrativos de la región.

Ese efecto puede ser positivo si atrae población, actividad económica y rehabilitación urbana. Pero también puede generar presión sobre precios si la oferta de vivienda no acompaña, si crece el peso de compradores con mayor capacidad adquisitiva o si el centro urbano se orienta más a inversión que a residencia estable. La pregunta ya no es solo cuándo llegará la alta velocidad en condiciones plenas, sino cómo se prepara Cáceres para que ese salto no expulse a sus propios vecinos.

Galería | Cáceres: las infraestructuras del futuro /

En ese punto, la vivienda protegida aparece como contrapeso. Si la ciudad gana atractivo y el precio de la vivienda libre sube, la respuesta pública debe anticiparse: suelo para vivienda asequible, rehabilitación de inmuebles vacíos, alquiler protegido y control sobre operaciones que encarezcan artificialmente el mercado. La presión inmobiliaria no se corrige negando el crecimiento, sino ordenándolo.

Inversión, sostenibilidad y suelo industrial

Los inversores foráneos pueden jugar un papel ambivalente. Pueden rehabilitar edificios, activar promociones paradas y atraer actividad. Pero si su entrada se concentra en vivienda turística, compras especulativas o suelo bien situado sin proyecto productivo detrás, el resultado puede ser una ciudad más cara y menos accesible para jóvenes, trabajadores y familias de renta media.

La construcción sostenible añade otra variable. Edificar con mayor eficiencia energética, mejores materiales y estándares ambientales puede encarecer el precio inicial de la vivienda nueva, pero también reducir costes de consumo a medio plazo. En Extremadura, donde el acceso a vivienda asequible es clave para fijar población, el reto está en que la sostenibilidad no se convierta en una etiqueta de lujo, sino en una mejora asumible para el comprador y exigible en la promoción pública.

El Periódico Extremadura

La revalorización del suelo industrial es otro dato a vigilar. Si mejoran las comunicaciones y crece el interés empresarial por Cáceres y el norte provincial, los polígonos y su entorno pueden ganar valor. Eso puede ser una buena noticia para atraer empleo, pero también puede tensionar el suelo residencial próximo si no hay planificación. Infraestructuras, vivienda y actividad económica forman parte de la misma ecuación.

Monfortinho como termómetro político

La concentración del 20 de mayo servirá para medir cuánta fuerza social conserva una reivindicación que lleva años acumulando adhesiones, promesas y plazos. El norte cacereño quiere compromisos concretos, no solo apoyo verbal. Quiere saber qué calendario manejan las administraciones, qué financiación se contempla, qué prioridades comparten España y Portugal y qué papel asumirán las administraciones en una reivindicación que mezcla infraestructuras, despoblación, vivienda, cuidados y desarrollo económico.

El 20 de mayo, Monfortinho volverá a mirar a los dos lados de la frontera. La protesta pedirá trenes, autovías y vías rápidas. Pero, en realidad, la pregunta que late detrás es más amplia: qué futuro se le ofrece al norte de Extremadura para que vivir allí no dependa de resistir, sino de poder elegir.