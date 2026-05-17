José Luis Franco, Franquete, humorista: "Cáceres no es una ciudad casposa, es una ciudad muy actual, muy viva, y ¡viva Cáceres!"

De inconfundible nariz borbónica, abandonada a las puertas de una iglesia siendo apenas un bebé, Leoncia Gómez Galán, la última voceadora de El Periódico Extremadura, también conocida como 'La Vieja de San Juan', es un icono de Cáceres. Como icono es también José Luis Franco Núñez, que era funcionario de Tráfico sin carnet de conducir, que conduce un programa en la Cope y que, además, es humorista. Por aquí nadie le conoce como Franco, el apellido que lleva a gala de su padre, pero sí como Franquete, el hombre bueno que en la entrevista concedida a este diario en el sitio noble de su hemeroteca, confiesa que escucha a Herrera y a Carlos Alsina y que lleva a gala vivir en una ciudad muy actual y muy viva, aunque algunos se empeñen en fanfarronear diciendo que tiene caspa.

-¿Usted será eterno como Leoncia?

-Eterno. La eternidad la tengo aquí.

-¿Qué se siente siendo Franco?

-Pues por lo general un apellido que llevo con mucho orgullo de mi padre.

-¿Qué es ser de Caleros?

-El todo como cacereño.

Junto al humorista Franquete, sosteniendo una imagen de Leoncia. / Carlos Gil

-¿Usted le gusta a la derecha y a la izquierda?

-Voy por el centro. Lo que pasa es que, ya sabe, sUCD lo que no tenía que suceder.

-¿Qué tal con María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura?

-Muy bien, muy bien. La conozco de siempre, aunque yo soy mayor que ella, por supuesto. Pero la veo muy bien. Una mujer muy comprometida y muy entregada a su región extremeña.

-Y a Cáceres.

-A su región extremeña, empezando por su ciudad, claro. ¿Qué brazo me corto que no me duela?, dirá ella, ¿no?.

-¿Y qué tal con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno?

-Bueno, Pedro Sánchez está ahí, está ahí. Le tiran flecha y sabe esquivar muy bien y va para adelante.

La definición de Cáceres

-¿Podría definir Cáceres?

-La ciudad que abre sus puertas de par en par al mundo entero.

-¿Pero no es una ciudad casposa?

-No. Es una ciudad muy actual, muy viva, y ¡viva Cáceres!

Con Franquete en la entrevista. / Carlos Gil

-Defina el concepto familia.

-La unión de los miembros. A veces se discute, pero todo queda en casa.

-Que aunque haya fuego, el humo no salga por la chimenea.

-Sí, sí, diría Tarzán: "Yo no me ando por las ramas, así, como me ves".

Junto a José Luis Franco, Franquete. / Carlos Gil

-¿Usted es de Herrera (Cope) o de Alsina (Onda Cero)?

-Escucho a los dos, pero, hombre, me quedo en casa y trabajo en la Cope, gracias a Dios.

-Y para terminar, un chiste catovi.

-¿Un chiste catovi? Pues una señora me dijo el otro día: "Franquete, yo te voy a decir una cosa: estoy muy triste, ¿por qué no me cuentas un chiste, por favor?". Y le contesté: "Pero muy rápido, señora, que tengo prisa". Y añadió: "Venga, rápido". Y rematé: "¿Le cuento otro?".