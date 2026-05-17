Paella para 800 y 130 litros de gazpacho en Valdesalor: “Es el mejor día del año”

Valdesalor, pedanía de Cáceres, concluye este domingo sus fiestas en honor al patrón de la localidad, San Isidro, con una comilona por todo lo alto después de la misa. Han cocinado paella para 800 personas y han preparado 130 litros de gazpacho que se repartirán entre todos los asistentes a la localidad.

Las encargadas del tema gastronómico han sido Maribel, Marga, Pedro, Toti, Isabel y Roberto, que llevan desde las diez de la mañana cocinando. En su gran paellera traída hace ya 15 años desde la localidad de Vegaviana han cocinado hasta 60 kilos de arroz de carne y marisco.

“Ya es una tradición. Llevamos mucho tiempo preparándolo. Para Valdesalor es el mejor día del año, es la convivencia de todo el pueblo”, señalan entre risas. Además, han sido las encargadas de la preparación del gazpacho. El plato de paella cuesta 3 euros y el de gazpacho, 1 euro.

La gente comenzaba a llegar a la plaza pasadas las 2 de la tarde. Antes estaban en misa y descansando, porque el sábado fue día de fiesta por la noche. Carlos, Gema y Aitor fueron los más madrugadores y se tomaban una caña con el pequeño Carlos mientras esperaban a que llegase la hora de la comida. “Hoy es la clausura de las fiestas, han sido dos semanas ya. Lo peor llega mañana, que hay que trabajar”, bromean.

Francisco ha venido este año por primera vez en un cuarto de siglo para disfrutar de San Isidro. Desde que emigró a Castellón hace 25 años, solo regresaba al pueblo en verano. Estaba con familiares y amigos como Rosa, Andrés, Manuel y José Antonio. “Las fiestas han cambiado muchísimo en el tiempo en que llevo fuera. Ya no tiene nada que ver”, cuenta Francisco. “Lo he vivido muy bien porque la juventud está en la cabeza”, cuenta sonriendo.

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La fiesta sigue en Valdesalor hasta por la noche con toro mecánico, coches de choque, castillos hinchables, música para todas las edades y muchas ganas de pasarlo en grande.