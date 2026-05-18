En Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata
Abogados y procuradores se concentran este martes ante los juzgados
Las concentraciones del 19 de mayo son un llamamiento a la responsabilidad institucional, a la equidad y a una reforma verdaderamente inclusiva para todos los mutualistas afectados
Redacción
Los abogados y procuradores de Cáceres, Plasencia y Navalmoral se concentrarán este martes, 19 de mayo, ante los juzgados para reclamar "justicia, igualdad y una solución digna para todos los mutualistas afectados por décadas de desprotección institucional", según aseguran en un comunicado.
Esta protesta se produce cuando la comisión de la ponencia que trabaja sobre la proposición de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español —y respecto de la cual existe un amplio consenso político sobre la necesidad de mejora— volverá a reunirse el próximo 20 de mayo para avanzar en el texto que posteriormente será remitido al Congreso.
Sin embargo, según se recuerda en el comunicado, el planteamiento actual continúa dejando fuera a miles de mutualistas. "Especialmente grave es la exclusión de pensionistas y también de aquellos profesionales que durante años cotizaron obligatoriamente en mutualidades sustitutorias, sin posibilidad real de elección, y que posteriormente se incorporaron a la Seguridad Social cuando finalmente pudieron hacerlo", según se subraya en la nota.
Más de 15 años cotizados
"Muchos de ellos cuentan con más de 15 años cotizados al sistema público y, aun así, quedan fuera de una solución justa. También quedan excluidos numerosos profesionales en activo y jóvenes mutualistas que, aunque todavía pudieran llegar a completar 15 años de cotización en la Seguridad Social si sus circunstancias laborales y de salud se lo permiten, arrastrarán ya una vida laboral fragmentada e incompleta, con graves consecuencias para el acceso a una pensión pública suficiente y digna" según se añade en el comunicado difundido este lunes.
En la misma se añade que la propuesta "actual rompe la unidad del colectivo y crea mutualistas de primera y de segunda. Vulnera el principio constitucional de igualdad, desconoce las legítimas expectativas generadas durante décadas y carece de la mínima proporcionalidad exigible tras toda una vida de aportaciones obligatorias al sistema mutual. Resulta además discriminatoria respecto de otros colectivos a los que sí se les han reconocido mecanismos de integración, cómputo o pasarela hacia el sistema público de protección social. No puede aceptarse que quienes fueron obligados por ley a cotizar en mutualidades sustitutorias sean ahora abandonados y excluidos de una solución justa".
Las concentraciones del 19 de mayo son un llamamiento a la responsabilidad institucional, a la equidad y a una reforma verdaderamente inclusiva para todos los mutualistas afectados. "Porque una vida entera de trabajo y cotizaciones no puede terminar en exclusión, desigualdad y desprotección".
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