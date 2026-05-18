El bastión artesano de Cáceres

En las calles que rodean la ciudad monumental de Cáceres no es difícil encontrarse escaparates donde cada pieza tiene detrás horas de trabajo manual, diseño propio y una historia. Entre el cuero trabajado a mano, las ilustraciones artesanales o la joyería hecha en pequeños talleres, el entorno intramuros se ha convertido en un pequeño refugio para la artesanía local frente al avance de la producción en serie y el consumo rápido.

San Juan, Rosso de Luna, Pizarro y Pintores concentran hoy varios negocios creativos que comparten una misma filosofía: vender productos propios, elaborados artesanalmente y alejados de la lógica del consumo rápido.

Frente a la producción masiva, los artesanos reivindican el valor del tiempo, el oficio y la pieza única

Eli Muñoz, en su taller de Las Galliciolas entre San Juan y Rosso de Luna. / EDUARDO VILLANUEVA

Uno de esos ejemplos es Las Galliciolas, taller especializado en artesanía en cuero que abrió su actual tienda en diciembre de 2025. Hasta entonces trabajaban desde un despacho en Virgen de Guadalupe, donde tenían taller pero no escaparate a pie de calle.

“Solo la gente que nos conocía podía ir”, explica Elisabeth Muñoz Martín. El traslado no nació como estrategia comercial, sino como respuesta a una situación personal: la enfermedad de su padre obligó a cancelar las ferias artesanales en las que Eli y su socia trabajaban habitualmente.

“Pensamos abrir solo un mes, pero al final vimos que merecía la pena mantenerlo”, cuenta. Lo que iba a ser una solución temporal terminó convirtiéndose en una nueva etapa del proyecto.

Muñoz considera que la concentración de talleres en el entorno monumental está ayudando al sector. “Que estemos más juntos hace que la gente vuelva a valorar la artesanía”, afirma.

La artesana insiste en el valor de los productos duraderos frente a la moda efímera: “Nosotras hacemos diseños atemporales. No trabajamos pensando en el color de temporada”.

El cliente local, el verdadero sostén

A pocos metros, en la calle Pizarro frente al Museo Helga de Alvear, se encuentra Girasoles, empresa fundada en 2003 por los artesanos Víctor y Gloria. Tras años combinando tienda y ferias, la pandemia de la covid marcó un cambio definitivo hacia el comercio estable. El traslado a su ubicación actual respondió a una necesidad clara: visibilidad y cercanía.

“El cliente cacereño nos demandaba estar más a mano”, explica Gloria Jabato Martín. “Aquí, bajar de la Plaza Mayor ya parece un mundo”. Aunque el turismo es constante, el peso del consumidor local es decisivo. “Nuestro cliente fuerte es el cacereño”, afirma. Bolsos, monederos, fundas o llaveros forman parte de una oferta muy variada sin producto estrella fijo.

Gloria y Víctor en su tienda taller de Girasoles. / EDUARDO VILLANUEVA

Un corredor creativo alrededor de intramuros

Junto a estos talleres, espacios como El Chaflán y La Sindicalista (también en Rosso de Luna) y Arte Mura (en Pintores) suman espacios a un pequeño ecosistema creativo donde conviven artesanía, diseño e identidad local.

La concentración de estos negocios en torno al casco histórico refuerza la idea de un corredor artesano que se alimenta tanto del turismo como del consumo cacereño.

Del taller a la calle: una transformación del modelo artesano El crecimiento del sector no es solo perceptible en el paisaje urbano. Los datos de la Junta de Extremadura muestran una evolución sostenida en la creación de empresas y profesionales artesanos. Según el Área de Comercio, en la provincia de Cáceres se crearon 6 empresas artesanas en 2021; 14 en 2022; 21 en 2023; 21 en 2024 y 17 en 2025. En la ciudad de Cáceres la evolución también es significativa: de 1 empresa en 2021 a 9 en 2024. El registro de artesanos confirma la tendencia: en la capital se ha pasado de 7 artesanos en 2020 a 26 en 2025. En la provincia, de 66 a 145 en el mismo periodo. A este crecimiento se suma el Programa de Formación y Empleo para Personas Desempleadas en el Sector de la Artesanía, impulsado por la Junta de Extremadura junto a ARTESANEX. La iniciativa, puesta en marcha en marzo de 2025, combina formación y empleo en alternancia. Ha ofertado 49 puestos en especialidades como carpintería, textil, forja, herrería o cantería, con una inversión superior a 811.000 euros. El objetivo es claro: reforzar el relevo generacional en un sector estratégico para la economía regional y la fijación de población en zonas rurales.

Mientras tanto, en las calles que circundan la muralla almohade cacereña, los talleres siguen levantando cada mañana sus persianas entre turistas, vecinos y curiosos. Frente a la producción masiva, los artesanos reivindican el valor del tiempo, el oficio y la pieza única.

A pocos metros de la piedra medieval y de las rutas más transitadas de Cáceres, persiste otro patrimonio menos visible pero igualmente identitario: el de la creatividad artesanal.