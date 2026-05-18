El artículo del párroco cacereño Antonio Pariente: "Nunca te quedes donde te necesitan, pero no te quieren"

Hace unos días me soltaron esta frase (que sentí como una bofetada) cuando estábamos hablando de una serie de temas relacionados con el acompañamiento y la dirección a personas, no necesariamente necesitadas, sino simplemente que realizan una labor y que dependen de otras que dirigen u organizan tal o cual actividad.

Me produjo una gran tristeza interior el hecho de que esto se produzca mas veces de lo que creo, y en los ambientes mas cercanos a la actividad que uno realiza, que me dije, “lo tengo que llevar a la columna”, ¿para qué? Para ponerme en aviso a mí mismo y a quien se de por aludido, de que solo la existencia de la posibilidad de que esto pueda pasarnos, ya debería hacer que nos pusiéramos a temblar.

El hecho se me complicó un mucho, cuando al poco tiempo, un amigo que se encontraba metido en una situación muy delicada, se encontró con otro que empezó a exponerle una serie de temas relacionados con esa situación, dándole como una serie de quejas (quizá con buena intención), pero que se fue, ¡incomprensiblemente!, sin haberle preguntado cómo estaba y que es, sin duda, por donde debería haber comenzado.

Es una realidad que todos tenemos nuestras cualidades y nuestros talentos, hay cosas que hacemos muy bien, otras bien, otras regular y otras, por desgracia, muy mal. Y esto es así, lo aceptemos o no. El problema viene cuando no lo aceptamos y creemos que valemos para todo. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que los perjudicados no son ellos, sino los que los sufren, porque ellos se consideran no perfectos, pero casi.

Nos hace falta más cercanía, más roce físico, más contacto cercano, más comunicación cara a cara, más kilómetros para vernos, más preguntarse por qué no están los que faltan que alegrarse por lo que están y menos wasap, menos e-mail, menos TikTok, menos Instagram... Hay que dejarse de generalidades, de hacer afirmaciones que abarcan a todos, y ser mucho mas realistas, sabiendo aceptar lo que no nos gustaría que existiera, pero que desgraciadamente también se da entre nosotros.

La llegada del Espíritu que celebraremos pronto, nos anima a mantenernos firmes en la fe. Los frutos (las obras)que demuestran esta llegada son (Gálatas 5, 22-23): la alegría, la paz, la bondad, la paciencia, la amabilidad, la lealtad y el dominio de sí mismo.

¡Mucho ánimo que San Fernando ya está aquí!