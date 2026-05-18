Barras, charangas y calles llenas: el centro de Cáceres toma el pulso a San Fernando

Barras en la calle, música de charanga, terrazas llenas y grupos que alargan el mediodía hasta la tarde o incluso la noche. Esa imagen volverá a repetirse en poco más de una semana en el centro de Cáceres durante la Feria de San Fernando, con la zona peatonal de los Obispos y San Pedro de Alcántara como epicentro de un ambiente diurno que atrae a quienes prefieren quedarse en la ciudad antes que desplazarse al ferial en las horas centrales del día.

La costumbre se ha afianzado en los últimos años hasta convertir este entorno en una extensión natural de la celebración. Para muchos, la jornada empieza con el aperitivo, la comida y las primeras copas de la tarde. Mientras que el recinto ferial mantiene su peso como espacio tradicional de casetas, atracciones y programación nocturna, este punto neurálgico de la ciudad se ha consolidado como uno de los grandes lugares de encuentro.

Los hosteleros sitúan el origen de esta dinámica hace más de una década y remarcan que ha sido un modelo levantado desde el propio sector. En total, este año participarán diez establecimientos del centro (Astoria, Belmont, Cafetera, Dallas, Lateral, Lizarrán, Orense, Triángulo, Viña Grande y Volapié), una cifra que refleja el peso que ha alcanzado esta celebración. «Llevamos fácilmente 12 o 13 años. Cada vez se ha organizado mejor y se ha ido adaptando a la masificación actual», señala Gabriel Cancho, gerente del Mesón Viña Grande. En la misma línea, Javier Blanco, de la Taberna Volapié, recuerda que la feria de día no recibe financiación pública, sino que «surgió por iniciativa de los hosteleros y ha crecido gracias a la respuesta de la gente».

Cartel de la Feria de Día en la zona de los Obispos y San Pedro de Alcántara. / El Periódico

La cercanía, la comodidad de los espacios peatonales y la concentración de establecimientos han favorecido una feria de día más urbana y una forma de celebración que ha ido ganando identidad propia. Entre las claves de esta tendencia también están la ubicación, los precios y la calidad del servicio. "Los hosteleros del centro nos lo curramos muchísimo", defiende Ruth María Rodríguez, propietaria del restaurante Orense.

Esta evolución se nota en el perfil del público. Rodríguez destaca que han pasado de reunir principalmente a personas mayores a convertirse en un espacio intergeneracional. "Esta alternativa empezó con los abuelos y ahora también están los nietos. Coinciden generaciones en la calle, bailando e invitándose unos a otros", explica.

Preparativos en marcha

El peso que ha ganado esta cita obliga a los bares a preparar estos días con antelación, aunque cada negocio lo afronta de forma distinta. En Orense, su propietaria afirma que optarán por atender de cara a la calle sin modificar la estructura habitual. "La única diferencia es que esos días no se dispensan cristales. No nos lo permiten, y me parece correcto", apunta. Tampoco ampliarán horarios ni instalarán barras altas, aunque sí reforzarán la plantilla con "uno o dos trabajadores más".

En el Mesón Viña Grande, Cancho plantea una organización más orientada a agilizar el servicio en los momentos de mayor afluencia. La previsión pasa por montar barras altas para facilitar la atención al público y acompañar el ambiente con música y charangas "de 14.00 a 19.00 horas desde jueves hasta el sábado", explica el hostelero cacereño.

Las charangas acompaña el ambiente de las barras y terrazas del centro. / Carlos Gil

La adaptación también llegará a las cocinas. En Orense trabajarán con una carta pensada para responder con más agilidad en los momentos de mayor demanda. "Seleccionamos los platos que más salida tienen para evitar atascos en el servicio", señala Ruth.

Los precios, según coinciden los responsables, se mantendrán por norma general, aunque el volumen de actividad convierte la feria en una ayuda importante para estos negocios. "Nos ayuda a compensar meses más flojos", subrayan. Ese impulso económico se suma a la oportunidad de darse a conocer ante nuevos clientes, aunque también exige un esfuerzo añadido a todos los profesionales implicados.

Normativa y retos pendientes

El crecimiento de esta cita también ha abierto el debate sobre cómo ordenar un fenómeno que cada año mueve más público. Entre las cuestiones pendientes, el dueño de Volapié pone el foco en la normativa municipal y en las diferencias que, según sostiene, existen respecto a otros municipios cercanos. "Nos sorprende la regulación en comparación con otros ayuntamientos como el de Plasencia", comenta.

El empresario recuerda que en la última edición se redujo el horario de trabajo de estos locales, una decisión que cayó como "un jarro de agua fría" y que espera que no vuelva a repetirse. A su juicio, el problema no está solo en las restricciones, sino también en la gestión de una afluencia que desborda la capacidad de respuesta de los negocios.

En ese sentido, insiste en que todos cumplen con las exigencias marcadas y las normas de funcionamiento, pero no pueden asumir responsabilidades que exceden su actividad. "Cumplimos la normativa, pero no podemos controlar el botellón en la calle", apunta. Por eso reclama más diálogo y una regulación que no frene una propuesta nacida desde el propio sector.