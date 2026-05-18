Cáceres invita al Rey Felipe VI a celebrar su 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad en 2026

Cáceres quiere que el Rey Felipe VI forme parte de uno de los momentos más simbólicos de su calendario patrimonial. El alcalde, Rafa Mateos, ha participado este lunes en una recepción oficial con el monarca en el palacio de El Pardo, junto al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y allí le ha trasladado el deseo de que visite la capital cacereña en el año en que se cumplen cuatro décadas de su declaración por la Unesco.

La invitación llega en un momento especialmente relevante para la ciudad, que en 2026 conmemora el 40 aniversario del título patrimonial concedido por la Unesco. Cáceres fue reconocida como Patrimonio Mundial en 1986, una distinción que convirtió a su conjunto histórico en una de las grandes referencias culturales de Extremadura y en uno de los principales motores de proyección turística de la ciudad.

Según ha explicado el alcalde, en el encuentro también se ha planteado al Rey la posibilidad de que "participe de manera activa" en el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una cita que está previsto celebrar en Cáceres en marzo de 2027. Mateos ha señalado que se trata de un encuentro "en el que estamos trabajando ya intensamente".

Rafa Mateos asiste a una recepción con el Rey junto al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. / FRANCISCO GOMEZ

"Una invitación que el Rey ha acogido con gran cariño y que esperemos su agenda le permita compartir con nosotros", ha añadido el alcalde de Cáceres.

Una cita iberoamericana en Cáceres

El Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad aspira a situar a Cáceres en el centro del debate internacional sobre la conservación, gestión y promoción del patrimonio. Según la nota municipal, la cita reunirá en la capital cacereña a las 64 ciudades iberoamericanas que cuentan con reconocimiento de la Unesco.

El objetivo del encuentro será estrechar lazos entre ciudades con una identidad patrimonial compartida, generar una red estable de intercambio para la gestión de sus cascos históricos y abordar de forma coordinada los retos comunes que plantea el Patrimonio Mundial. Entre ellos figuran la conservación de los conjuntos monumentales, la convivencia entre actividad turística y vida vecinal, la movilidad, la rehabilitación y la adaptación de estos espacios a las necesidades de las ciudades actuales.

Para Cáceres, la convocatoria supone una oportunidad de reforzar su papel dentro del ámbito patrimonial iberoamericano. También permitiría proyectar fuera de Extremadura el peso de su ciudad monumental, en un año posterior a la efeméride de la declaración de la Unesco y en un contexto en el que el patrimonio se ha consolidado como una de las señas de identidad más reconocibles de la capital.

El papel de la Corona

Durante la recepción, el presidente del Grupo español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, José Mazarías, ha defendido ante Felipe VI la trascendencia del encuentro que se celebrará en Cáceres. A su juicio, la cita ofrece a España "una oportunidad única para ejercer un liderazgo cultural y técnico en Iberoamérica" que complemente los vínculos que la Corona mantiene con esa región.

El alcalde de Cáceres también ha destacado la actitud del monarca durante la reunión. Según Mateos, Su Majestad ha mostrado "especial sensibilidad con los problemas que afrontamos las ciudades patrimonio". El regidor ha agradecido además el apoyo de la Corona al esfuerzo colectivo del Grupo en la preservación y difusión del patrimonio histórico.

Mazarías ha abundado en esa idea al subrayar los vínculos históricos entre las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad y la institución monárquica. Según ha afirmado, esos lazos "se remontan a los orígenes mismos de la nación" y forman parte de una historia compartida.

Aniversarios patrimoniales

La recepción también ha servido para repasar el calendario de aniversarios que afrontan varias ciudades del Grupo. En 2026 se conmemora el cuadragésimo aniversario de las declaraciones de Toledo y Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, además del trigésimo aniversario de Cuenca.

A esas efemérides se sumarán en los próximos años otras conmemoraciones vinculadas a la ampliación de declaraciones patrimoniales: Ávila en 2027, Alcalá de Henares en 2028 y San Cristóbal de la Laguna en 2029. Mazarías las ha definido como "celebraciones cívicas de primer orden" en las que las ciudades vuelcan su orgullo e identidad.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro y fue declarado de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Su finalidad es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades, promover proyectos comunes, intercambiar experiencias y afrontar problemas compartidos.

En el caso de Cáceres, esa cooperación adquiere ahora una dimensión especial por la coincidencia de dos hitos: el aniversario de la declaración de la Unesco y la preparación de una cita iberoamericana que pretende convertir a la ciudad en punto de encuentro de urbes patrimoniales de ambos lados del Atlántico.