El viaje del concejal de Cultura a Montenegro que impulsa a Cáceres 2031

La candidatura de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 continúa dando pasos en su estrategia de proyección internacional. La ciudad ha formalizado su adhesión a la European Festivals Association (EFA), considerada una de las redes culturales más influyentes y veteranas del continente, en un movimiento que refuerza su presencia en los principales foros europeos vinculados a la cultura y los festivales.

Arts Festivals Summit

La incorporación se ha producido durante la celebración del Arts Festivals Summit 2026, un encuentro internacional celebrado en Budva (Montenegro) que reúne a representantes culturales, organizadores de festivales e instituciones europeas. Allí ha participado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, en representación del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

La entrada de Cáceres en la EFA supone un paso estratégico para una candidatura que busca consolidar alianzas internacionales y ganar visibilidad dentro del mapa cultural europeo. La asociación agrupa a festivales y entidades culturales de distintos países y promueve el intercambio artístico, la cooperación institucional y el desarrollo de políticas culturales comunes.

Entre los miembros españoles de esta red se encuentra el reconocido Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, considerado una de las grandes referencias culturales del país, lo que sitúa ahora a Cáceres en un entorno de colaboración con algunos de los proyectos culturales más destacados de Europa.

Construir Europa desde lo local

Durante su intervención, Jorge Suárez defendió la cultura “como una forma de construir Europa desde lo local”, insistiendo en la capacidad de las ciudades medias para generar espacios de creatividad, participación ciudadana y cohesión social. El edil subrayó además que la candidatura cacereña busca convertir los festivales y actividades culturales en herramientas de transformación urbana y conexión internacional.

Desde el Consorcio se considera que esta adhesión representa “un paso natural” dentro del proyecto de ciudad que persigue Cáceres 2031, especialmente en una fase en la que las candidaturas europeas buscan reforzar su dimensión internacional y demostrar capacidad de cooperación con otras instituciones culturales del continente.

La estrategia de Cáceres en los últimos meses ha pasado precisamente por aumentar su presencia en espacios europeos relacionados con la cultura, las industrias creativas y la participación ciudadana. La ciudad intenta proyectar una imagen vinculada no solo al patrimonio histórico, sino también a la innovación cultural y al desarrollo de redes internacionales.

La participación en la cumbre de la European Festivals Association también ha servido para establecer contactos con otros festivales e instituciones europeas, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y programas culturales compartidos. Todo ello forma parte del trabajo que el Consorcio desarrolla para fortalecer la candidatura cacereña de cara a la elección de la futura Capital Europea de la Cultura 2031.

Con este movimiento, Cáceres gana presencia en uno de los principales escaparates culturales europeos y refuerza una candidatura que busca posicionar a la ciudad como referente cultural del suroeste europeo en los próximos años.