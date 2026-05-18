Cáceres será capital nacional del periodismo en 2027 con la asamblea general de la FAPE

Cáceres volverá a situarse en 2027 en el mapa nacional del periodismo. La ciudad acogerá la 86 Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de Españav (FAPE), una cita que la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) quiere convertir en espacio de reflexión sobre el oficio.

La decisión ha sido aprobada por unanimidad en la última Asamblea General de la FAPE, celebrada este fin de semana en Santiago de Compostela.

Será la segunda vez que la capital cacereña acoja este encuentro nacional, tras la asamblea celebrada en 2013. El presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Javier Álvarez Amaro, ha trasladado ya la noticia al alcalde, Rafa Mateos.

La intención de la APC es que la cita no se limite a un evento interno, sino que sirva para abrir en Cáceres una reflexión sobre la situación del periodismo en España y en Extremadura. Para ello, la asociación quiere preparar un programa de actividades con apoyo institucional y empresarial.

Propuestas de la APC

La asamblea de la FAPE aprobó también por unanimidad dos propuestas presentadas por la APC. La primera plantea crear un repositorio común de recursos formativos para las asociaciones federadas. La segunda propone un Plan Estratégico de Modernización y Renovación Tecnológica para adaptar la federación a las nuevas necesidades del sector.

Además, Javier Álvarez Amaro se incorporará a la Comisión de Garantías y Auditoría de la FAPE, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos y el funcionamiento interno de la organización.

La nueva junta directiva de la FAPE. / APC

Nueva presidencia

La Asamblea General confirmó igualmente a Carmen del Riego de Lucas como nueva presidenta de la FAPE. La periodista, especializada en información política y parlamentaria, sustituye a Miguel Ángel Noceda Llano tras cuatro años al frente de la federación.

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En su primera intervención, Del Riego defendió la necesidad de reforzar el buen periodismo y combatir la desinformación. La FAPE cuenta actualmente con 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas, que representan a más de 17.000 asociados.