Un camarero de Cáceres: "Los autónomos están muy castigados, prefiero ser empleado y al salir desconectar"

Un camarero de Cáceres, Isak Blanco, ha abierto un debate en redes sociales al compartir en el grupo de Facebook 'Yo soy camarer@' una reflexión sobre la situación que atraviesan los trabajadores autónomos en España, en particular en el sector de la hostelería, al que pertenece.

El mensaje, acompañado de una fotografía suya en la terraza del restaurante El Figón de Eustaquio, en la plaza de San Juan de la capital cacereña, ha despertado numerosas reacciones entre colegas de profesión.

El profesional explica que, a lo largo de los años, muchas personas le han preguntado por qué no se decide a abrir su propio negocio, teniendo en cuenta su experiencia y trayectoria en establecimientos reconocidos. Sin embargo, asegura que ya dio ese paso y que la experiencia no fue buena .

"Me dicen muchas veces, con los años que llevas en esto, la trayectoria de trabajar en buenos sitios, tu gran experiencia y lo que te gusta que vives tu oficio, por qué no montas tu propio negocio… y no, ya lo hice y los autónomos en este país están muy castigados", ha escrito.

El camarero termina su reflexión defendiendo las ventajas de trabajar por cuenta ajena frente a las responsabilidades de emprender: "Prefiero ser empleado, dar el 100% en mi turno y al salir desconectar. ¿Qué opináis compañer@s?", pregunta.

La publicación del camarero cacereño. / Facebook

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de otros trabajadores de la hostelería y miembros del grupo, muchos de ellos coincidiendo en la dureza de sacar adelante un negocio propio en España.

Uno de los usuarios señala: "Yo he sido empresario y mis colaboradores (empleados), con todos sus derechos, tenían más ingresos limpios que nosotros".

Otro participante destaca el sacrificio que supone mantener abierto un establecimiento hostelero: "En este país los autónomos de la hostelería son unos héroes, al igual que sus empleados… mucho sacrificio para beneficio de un público al que generalmente no se le cobra lo que realmente está disfrutando para que todo aguante".

"Valientes"

También hay quien resume la situación con una frase contundente: "Yo pienso que ser autónomo en este país es de valientes".

El debate es un reflejo de una preocupación cada vez más extendida en el sector hostelero, donde muchos profesionales denuncian dificultades para encontrar personal cualificado, los costes laborales y lo complicado que resulta conciliar la vida personal con la gestión de un negocio propio.