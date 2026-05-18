Clemente Sánchez Ramos, el banquero cántabro que fundó la histórica Banca Sánchez en Cáceres

Clemente Sánchez Ramos fue un empresario y banquero cántabro establecido en Cáceres, conocido por fundar en 1896 la Banca Sánchez, una institución financiera histórica en la ciudad. Su legado perdura hoy con una calle nombrada en su honor que hoy recorre El Periódico Extremadura. Natural de Cabezón de la Sal, Cantabria, fundó la Banca Sánchez en 1896, contribuyendo al desarrollo económico local de finales del siglo XIX y principios del XX. La calle es testimonio de su relevancia en la ciudad.

a historia de Banca Sánchez de Cáceres hunde sus raíces en la casa de banca de Clemente Sánchez Ramos, cuyas dependencias se encontraban en la calle Barrionuevo, 7, en Cáceres. Aquel primer negocio financiero local acabaría dando lugar a una de las marcas bancarias más reconocibles de la ciudad durante buena parte del siglo XX.

Tras la muerte de Clemente Sánchez Ramos en 1903, los hermanos Sánchez de la Rosa, Eloy y Andrés, hijos del fundador, heredaron el negocio. En 1922, la entidad se inscribió en el Consejo Superior Bancario como Hijos de Clemente Sánchez, con oficina en la calle Canalejas, 12, nueva denominación de Barrionuevo.

La firma cambió de nombre en 1939 y pasó a llamarse Sucesores de Clemente Sánchez. Esa denominación marcaría el periodo previo a la etapa más identificada con la memoria financiera cacereña: la de Banca Sánchez de Cáceres.

La sede de Pintores y una marca ligada a Cáceres

La entidad fijó en 1944 su sede en un edificio de la calle del Generalísimo Franco, 8, actual calle Pintores, 10. El inmueble, proyectado por Luis Gutiérrez y hoy propiedad de la Diputación de Cáceres según el texto consultado, se convirtió en una referencia urbana de aquella banca local.

Desde ese enclave del centro cacereño, la casa bancaria inició su expansión fuera de la capital. En 1947 abrió una oficina en Logrosán y, en 1948, sumó otras dos en Alcántara y Montánchez. La entidad contaba entonces con cuatro oficinas, una de ellas en Cáceres capital.

La segunda oficina en la ciudad no llegaría hasta 1955. Ese crecimiento fue paulatino, pero mostraba ya la voluntad de una firma que había nacido como banca familiar y que empezaba a consolidarse como entidad provincial.

De Sucesores de Clemente Sánchez a Banca Sánchez

El cambio clave llegó en 1965. A partir de ese momento, Sucesores de Clemente Sánchez pasó a denominarse Banca Sánchez de Cáceres, un nombre que quedó especialmente unido a la historia local.

A finales de esa década, el banco tenía ya 11 oficinas repartidas por la provincia. Dos estaban en Cáceres, en la avenida de España, 24, y en la avenida de Antonio Hurtado. El resto se ubicaba en Alcántara, Casar de Cáceres, Logrosán, Madrigalejo, Malpartida de Cáceres, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Valencia de Alcántara.

La red reflejaba una implantación muy ligada al territorio cacereño. En un tiempo en el que la relación entre banca, comercio, ahorro familiar y actividad agraria tenía un componente de cercanía, la marca Sánchez se hizo reconocible en buena parte de la provincia.

El salto hacia Badajoz

La vocación provincial empezó a abrirse hacia el conjunto de Extremadura en 1970, cuando la entidad alcanzó las 12 oficinas con la apertura de su primera sucursal en la provincia de Badajoz, concretamente en Villanueva de la Serena.

Aquel movimiento anticipó el giro que llegaría tres años después. En 1973, debido a la pretensión de expandirse por la provincia pacense, la entidad cambió su nombre por el de Banco de Extremadura. Ese mismo año abrió una oficina en Badajoz.

El cambio de denominación no borró su origen cacereño, pero sí marcó el paso de una banca con apellido local a una marca pensada para toda la región. La antigua Banca Sánchez entraba así en una nueva etapa, más ambiciosa y de mayor escala territorial.

El germen del Banco de Extremadura

La evolución fue rápida. En 1974, el Banco de Extremadura se integró en el Grupo Rumasa y, en 1975, la entidad contaba con 33 oficinas: 18 en la provincia de Cáceres y 15 en la de Badajoz.

Ese crecimiento situó al banco en un lugar destacado dentro de la memoria económica regional. Pero su raíz seguía estando en aquella casa de banca cacereña que había nacido en Barrionuevo y que encontró en el nombre de Banca Sánchez de Cáceres su etapa más vinculada a la ciudad.

Después llegarían la expropiación de 1983, la administración por el Patrimonio del Estado, la privatización por el Banco de Bilbao en 1984, la compra por Caixa Geral de Depósitos en 1991, la unificación bajo Banco Simeón en 2002, el cambio a Banco Caixa Geral en 2006 y la integración final en Abanca tras la operación cerrada en 2019.

Pero antes de todas esas operaciones, fusiones y cambios de marca, hubo una banca de proximidad con apellido cacereño. Banca Sánchez de Cáceres fue el puente entre la vieja casa familiar de Clemente Sánchez Ramos y el banco regional que acabó llevando el nombre de Extremadura.

La calle está en la esquina con Ciriaco Benavente y desemboca en la avenida de España. Enfrente, la residencia geriátrica de La Consolación. El horario de visitas es las mañanas de 11 a 1 y por las tardes de 5 a 7. Es también centro de día y se dedica a la ayuda a domicilio. Sus teléfonos son el 927 22 47 42 o el 927 24 66 66. De ahí a otro edificio emblemático, el del número 6, El inmueble, que ya fue sometido a una obra hace más de una década por la que logró ganar hasta dos plantas más, se somete nuevamente a una actuación. Fue la residencia del doctor casareño Juan Gonzalo Cortés y se incluyó en el Catálogo de Bienes Protegidos tras la revisión y adaptación del Plan General Municipal de la ciudad del año 2010.

En este documento, se define como un edificio en esquina entre medianerías formando manzana de cuatro plantas. También hay que sumarle el bajo. La cubierta es inclinada, con alero sobre moldura y teja árabe como elemento de cubrición. En la descripción de la fachada, se indica que es un edificio clasicista con elementos decorativos de estilos históricos, como los frontones partidos con pináculo central. Hay aplicación de cantería en las esquinas y en el cuerpo central, vanos alineados en ejes de proporciones ligeramente alargadas, con recercado de canterías y alféizares decorados con ménsulas.

Fotogalería | Clemente Sánchez Ramos en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Según el cartel informativo de las obras, se confirma que el inmueble se está rehabilitando. La empresa que lo promueve y lo construye es Prosal, y el autor del proyecto es el arquitecto José Javier Sánchez Sánchez. La dirección de la ejecución de la obra y las tareas de coordinador de seguridad y salud laboral recaen en Carlos Casado Delgado. Se van a construir dos viviendas o locales en cada una de las plantas. En total, tiene cinco pisos, por lo que se van a habilitar hasta diez casas o establecimientos. Sin embargo, según informan, las obras llevan paralizadas varios meses. Se trata de una actuación con una fuerte inversión.

Siguiendo hasta la avenida de España encontramos edificios bien facturados como los que están en los números 1, 3 y 4, el local que albegó Promociones Almonte 2000 y la peluquería Ondas, que hacen que hacen tocados por encargo (927 21 74 74). En las esquinas está CaixaBank, por un lado, y por otro Mecanorba, cuyo primer piso se vende (647 42 84 86).

Clemente Sánchez Ramos es una calle corta, pero con mucha vida, al encontrarse en la zona conocida como de los Obispos, un foco en ascenso de la hostelería de Cáceres.